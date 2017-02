GEW ruft zum Warnstreik auf - Viele Kitas und Schulen bleiben dicht

13.02.17 | 22:44 Uhr

Große Streikwoche in Berlin: Rund 30.000 Lehrer, Erzieher und Sozialarbeiter sind am Dienstag und Mittwoch zum Streik aufgerufen. Damit dürften etliche Schulen und Kitas in Berlin geschlossen bleiben. Die Gewerkschaft hofft auf das Verständnis der Eltern.



Viele Eltern müssen zwei Tage lang eine Ersatzbetreuung für ihr Kind suchen, denn an Berliner Kitas und Schulen wird wieder gestreikt: Zehntausende Angestellte im Öffentlichen Dienst sind von der Bildungsgewerkschaft GEW am Dienstag und Mittwoch zum Streik aufgerufen. Laut Angaben der GEW handelt es sich insgesamt um rund 30.000 Lehrer, Erzieher und Sozialarbeiter, die dem Aufruf folgen sollen. Er richtet sich auch an Beschäftigte der Bezirksämter und Hochschulen.

Interview Interview | Arbeitsrechtler Christoph Hildebrandt - "Wer unerlaubt fehlt, kann abgemahnt werden" Zwei Tage lang streikt der Öffentliche Dienst und mit ihm Kita-Erzieher und Lehrer. Was das für Eltern bedeutet, die eigentlich arbeiten müssen und auf die Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind, erklärt Arbeitsrechtsexperte Christoph Hildebrandt im rbb|24-Interview.



Vor allem Neukölln und Treptow-Köpenick stark betroffen

An einem Erzieherinnenstreik Ende Januar hatten sich rund 4.000 Beschäftigte beteiligt, jede zweite Kita blieb damals geschlossen. Und auch jetzt rechnet GEW-Sprecher Manuel Honisch mit einer hohen Beteiligung. "Am letzten Streiktag war die Hälfte der Berliner Kitas tatsächlich geschlossen, von daher gehen wir davon aus, dass die Auswirkungen auch jetzt sehr groß sein werden", sagte Honisch dem rbb.

Allein in den Stadtbezirken Neukölln und Treptow-Köpenick sind an beiden Tagen laut Verwaltung etwa 30 der 43 vom Eigenbetrieb Südost betriebenen Kitas betroffen. Eine Notbetreuung müsse aber gewährleistet sein, teilte die Bildungsverwaltung mit.

Demonstration auf dem Alexanderplatz

Mit einer gemeinsamen Kundgebung auf dem Alexanderplatz in Mitte am Dienstag um 10.00 Uhr will die Gewerkschaft für mehr Geld demonstrieren. Sie fordert bis zu sechs Prozent mehr Lohn für die Angestellten. Bisher lehnt die Tarifgemeinschaft der Länder das als zu hoch ab.

In Brandenburg werden die Angestellten nach dem Vertrag der Kommunen bezahlt, dem TVÖD, in Berlin nach dem Tarifvertrag der Länder (TVL). Noch 2006 waren die Gehälter bei diesen beiden Verträgen auf einem Niveau. Heute liegt Berlin mit einem Minus von durchschnittlich vier Prozent hinten. Das heißt: Brandenburger Erzieher verdienen beim Einstieg vollzeit gut 2.500 Euro brutto, Berliner Anfänger 2.400 Euro. In der höchsten Tarif-Stufe ist der Unterschied noch deutlicher: Da verdient ein Brandenburger Erzieher gut 3.500, der Berliner 3.082 Euro brutto.

1.000 unbesetzte Stellen

Die Landesregierung ist inzwischen im Zugzwang, Erziehern und Erzieherinnen bessere Arbeitsbedingungen zu bieten: das Land will bis zum Jahr 2020 weitere 30.000 Kitaplätze schaffen und braucht dafür dringend Personal. Laut GEW gibt es in Berlin schon jetzt 1.000 unbesetzte Erzieher-Stellen. Das komme auch daher, dass Beschäftigte, die in den Randbezirken wohnen, sich eher im Speckgürtel eine Arbeit suchen, weil sie dort besser bezahlt werden.

GEW bittet Eltern um Verständnis

Die GEW-Landesvorsitzende Doreen Siebernik appelierte im Vorfeld des Streiks an das Verständnis der Eltern, für gute Pädagogik brauche man mehr Geld. Wer ein hohes Bildungsniveau an Schulen und Kindergärten wolle, müsse Lehrer und Erzieher auch vernünftig bezahlen. "Berlin bezahlt seine Beschäftigten deutlich schlechter, als es im restlichen Bundesgebiet der Fall ist, dabei sind die pädagogischen Herausforderungen in der Hauptstadt besonders groß", sagte Siebernik. Angesichts der steigenden Steuereinnahmen, die Berlin seit einigen Jahren verzeichnet, forderten die Beschäftigten einen fairen Anteil. Die nächste Verhandlungsrunde der Tarifpartner startet am Donnerstag in Potsdam.