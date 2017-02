Warnstreik bei Bus und Straßenbahn in Frankfurt (Oder)

Arbeitsniederlegung am Dienstag

Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Nahverkehr in Brandenburg. Die Gewerkschaften bezeichnen das Angebot der Arbeitgeber als völlig unzureichend. Nach Gewerkschaftsangaben wollen die Arbeitgeber zwar das Einstiegsgehalt für Bus- und Straßenbahnfahrer erhöhen, weil es an Bewerbern mangele. Darüber hinaus seien sie aber nur zu Einmalzahlungen im Wert von rund 0,8 Prozent für die meisten weiteren Beschäftigten bereit. Gleichzeitig forderten sie eine Anhebung der Arbeitszeit im berlinnahen Raum auf 40 Stunden und im ländlichen Raum auf 37 Stunden pro Woche – diese Mehrarbeit solle nicht ausgeglichen werden.

Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln in Frankfurt (Oder) müssen sich für Dienstagfrüh auf Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hat die rund 140 Beschäftigten der Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder) zum Warnstreik aufgerufen. Sie sollen von Betriebsbeginn um 3:30 Uhr bis etwa 9:00 Uhr die Arbeit niederlegen.

Der Warnstreik in Frankfurt (Oder) ist der zweite in der laufenden Tarifrunde. Vor rund eineinhalb Wochen hatten Beschäftigte in Brandenburg/Havel die Arbeit niedergelegt.

In den 16 öffentlichen brandenburgischen Nahverkehrsunternehmen, die Mitglied im Arbeitgeberverband sind und für die zurzeit verhandelt wird, sind insgesamt 3.000 Beschäftigte tätig. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 16. Februar statt.