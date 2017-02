Bodenpersonal an Berliner Flughäfen will wieder streiken

Arbeitsniederlegung am Donnerstag

Flugreisende in Berlin müssen sich erneut auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen: Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal für Donnerstag zu einem Warnstreik aufgerufen. Dieses Mal sind vor allem die späteren Flüge betroffen.

Das Bodenpersonal der Berliner Flughäfen legt am Donnerstag erneut die Arbeit nieder. Laut Dienstleistungsgewerkschaft Verdi soll der Warnstreik zwischen 16.00 Uhr und 22.00 Uhr stattfinden. Flugreisende müssen deshalb in Tegel und Schönefeld mit zahlreichen Flugausfällen rechnen.

Erst vergangenen Mittwoch hatte ein Warnstreik der Beschäftigten den Flugverkehr in Tegel und Schönefeld über Stunden nahezu zum Erliegen gebracht. 115 Flüge mussten in Tegel gestrichen werden, 22 in Schönefeld. Es gab zahlreiche Verspätungen.

Die Gewerkschaft Verdi fordert einen Euro mehr pro Stunde und ein verbessertes Tarifsystem. Begründet wird das unter anderem mit steigender Arbeitsbelastung durch mehr Passagiere. Die Arbeitgeber boten nach eigenen Angaben am Freitag die schrittweise Erhöhung der Löhne in allen Entgeltgruppen an - allerdings bei einer Laufzeit von vier Jahren. Die Gewerkschaft zeigte sich enttäuscht. Die Arbeitgeber müssten damit rechnen, dass das niedrige Angebot den Konflikt weiter eskalieren lasse.

Die Tarifpartner wollen sich am Freitag zur fünften und vorerst letzten geplanten Verhandlungsrunde für das Bodenpersonal treffen.