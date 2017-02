Verdi ruft zu Warnstreiks an Berliner Flughäfen auf

Der Tarifstreit beim Bodenpersonal auf den Berliner Flughäfen hat nun auch Auswirkungen für die Fluggäste. Am Mittwoch hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in Tegel und Schönefeld zu Warnstreiks aufgerufen. Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten.

Fluggäste von und nach Berlin müssen sich am Mittwoch auf Verspätungen und Flugausfälle an den Flughäfen Tegel und Schönefeld einstellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal zu einem Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand soll in den Morgenstunden von 5.00 Uhr bis etwa 11.00 Uhr dauern.

Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten, sagte Verdi-Sprecher Andres Splanemann im rbb. Die Fluggäste sollten sich darauf einstellen und ihre Airline kontaktieren.