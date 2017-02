Anders als die BVG - S-Bahn rüstet kein WLAN nach

02.02.17 | 15:41

Eine "schnelle und umfassende Digitalisierung" wolle die rot-rot-grüne Regierung in Berlin vorantreiben, so steht es im gemeinsamen Koalitionsvertrag. "Dazu gehört auch der Ausbau des frei zugänglichen WLAN- Netzes in Berlin." Bis 2019, so sieht es der Vertrag vor, soll ein berlinweites Angebot an öffentlichen WLAN-Zugängen geschaffen werden. Doch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln scheint es schon erste Probleme zu geben.



S-Bahn hat keinen Auftrag

Abgesehen von neun großen Mischbahnhöfen ist in Berlin kein WLAN-Netz auf S-Bahnhöfen vorhanden - und auch nicht geplant. "Wir haben in Berlin eine sehr gute mobile Netzabdeckung, deshalb sehen wir hier keine Notwendigkeit", sagte Bahn-Sprecher Holger Auferkamp rbb|24 am Donnerstag. "Der Teil, auf dem die S-Bahn unterirdisch verläuft, im Nord-Süd-Tunnel, ist im Zuge des Umbaus mit Repeatern der Mobilfunkanbieter nachgerüstet worden, die die Funksignale verstärken", so Auferkamp weiter. Für eine Aufrüstung der Züge dagegen gebe es schlicht keinen Auftrag. Der müsse von Seiten der Bundesländer an alle Fahrzeugbetreiber erfolgen.

"Eine Frage der Teilhabe"