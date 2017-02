Bundesweit geht die Zahl der Privatinsolvenzen zurück, jedoch nirgendwo so stark wie in Brandenburg. Insbesondere im Berliner Speckgürtel profitieren viele von der guten wirtschaftlichen Lage. Von einem Spitzenplatz ist das Land dennoch weit entfernt.

Die gute Konjunktur und die erfreuliche Lage auf dem Arbeitsmarkt haben die Zahl der Privatinsolvenzen in Brandenburg so stark zurückgehen lassen, wie in keinem anderen Bundesland. Wie die Wirtschaftsauskunftei Bürgel am Donnerstag in Hamburg mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 3.382 Privatinsolvenzen registriert. Das sind 13,2 Prozent weniger als 2015. Auch in Mecklenburg Vorpommern und Berlin ging die Zahl zweistellig zurück, bundesweit wurde ein Rückgang von 6,4 Prozent auf gut 100.000 Fälle registriert.