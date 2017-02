Zalando will die Bread and Butter vergrößern

Der Online-Versandhändler Zalando will die Berliner Modemesse Bread and Butter ausbauen. Zalando-Marken-Marketing-Chef Carsten Hendrich sagte dem "Handelsblatt", dass zur nächsten Modemesse in Berlin die Fläche erweitert werden solle, damit Platz für 30.000 bis 35.000 Besucher geschaffen werde.