Das Land Brandenburg zählte 2016 mehr als 4,78 Millionen Besucher, die für mehr als 12,88 Millionen Übernachtungen sorgten. Das entspricht einem Plus von 2,6 Prozent bei der Besucherzahl und 2,9 Prozent bei den Übernachtungen, wie aktuelle Zahlen des Amts für Statistik Berlin Brandenburg und der Vorjahresvergleich zeigen. Zum zwölften Mal infolge wächst damit die Zahl der Touristen, die ins Land kommen. Angesichts eines Jahres ohne besondere touristische Höhepunkte sei gar nicht mit diesem Ergebnis gerechnet worden, sagte Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) am Montag in Potsdam. Die Entwicklung zeige, dass der Tourismus als Wirtschaftsfaktor weiter ein großes Potenzial habe. Die Region zwischen Elbe und Oder sei interessant vor allem für Zweit- und Kurzurlauber.

Etwa jeder zehnter Besucher stammte den Angaben zufolge aus dem Ausland, was sich in absoluten Zahlen mit 422.291 gezählten Gästen widerspiegelt. Am beliebtesten ist Brandenburg als Reiseland bei polnischen Touristen (56.234), Niederländern (47.640) sowie Dänen (27.211) und Schweden (25.777).



Aber auch Spanier haben Brandenburg als Reiseland entdeckt. Insgesamt 12.892 Menschen aus Madrid, Barcelona, dem Baskenland, Andalusien oder anderen Regionen Spaniens verbrachten im vergangen Jahr Urlaubstage in Brandenburg. Das entspricht einem Plus von 33,3 Prozent. Auch aus China und Hongkong kommen von Jahr zu Jahr mehr Besucher. Waren es 2015 noch 11.678 Besucher, so stieg die Zahl chinesischer Touristen ein Jahr später auf 13.672.