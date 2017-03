Verdi hält die BVG-Darstellung, dass die Rentner selbst wieder fahren wollen, für unglaubwürdig. Wahrscheinlicher sei, dass der Fahrermangel bei der BVG die Ursache sei. "In der Vergangenheit war das Personal teilweise so knapp, dass freigestellte Arbeitnehmer-Vertreter angewiesen wurden, sich wieder hinters Steuer zu setzen." In jüngerer Zeit seien einige Dienste auch unbesetzt geblieben, weshalb Busfahrten sogar ausgefallen seien, so Gewerkschafter Arndt auf Nachfrage.



Bei einem Einstiegsgehalt von rund 2000 Euro brutto finde sich nur schwer ausreichend qualifiziertes Personal. "Eine potenzielle Bewerberin, die in Wechselschicht arbeiten soll und dann am normalen Familienleben nur noch schwer teilnehmen kann, muss es sich genau überlegen, ob sie einen Job als Busfahrerin bei der BVG annimmt", so Jeremy Arndt.

Zudem würden viele neu eingestellte Busfahrer wieder aufhören, weil die Arbeitsbelastung so hoch sei. Auch das bestreitet die BVG. Von 363 im Vorjahr neu eingestellten Busfahrern hätten lediglich zwei von sich aus gekündigt. Richtig sei jedoch, dass nicht jeder Kollege nach der Probezeit übernommen werde, zum Beispiel wenn es Hinweise auf eine zu rasante Fahrweise gebe.