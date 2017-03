Bombardier will weltweit Stellen streichen. Wie viele es im brandenburgischen Hennigsdorf sein werden, gibt der Konzern noch nicht bekannt – der Standort soll aber "Schwergewicht" bleiben. Der Gewerkschaft reicht das nicht, sie will konkretere Aussagen.

Mehr als 700 Bombardier-Beschäftigte haben am Montag in Hennigsdorf (Oberhavel) gegen den drohenden Stellenabbau des Standortes demonstriert. Zuvor hatte erstmals der neue Deutschlandchef des Unternehmens, Michael Fohrer, bei einer Betriebsversammlung Pläne für das Bombardier-Werk nordwestlich von Berlin vorgestellt.

"Eine Katastrophe" nennt die Arbeitnehmer-Seite die Pläne des Bombardier-Konzerns, in Hennigsdorf keine Züge mehr zu bauen. Nicht nur wegen des Jobabbaus - als reiner Entwicklungsstandort sei das Werk nicht überlebensfähig. Politiker kündigen Maßnahmen an.

Damit könne man sich ausrechnen, dass 800 Arbeitsplätze am Brandenburger Standort verloren gehen, so Jahn. Jahn bezweifle die von der Unternehmensführung angekündigte Dialogbereitschaft.

Die Sprecherin der IG Metall Oranienburg, Stefanie Jahn, kritisierte: "Wir verlangen endlich Klarheit." Bislang seien keine Zahlen zum Abbau der Mitarbeiter offiziell bekanntgegeben worden, sagte die Gewerkschafterin. Angesichts von Millionenverlusten der "Bombardier Transportation" sei den Mitarbeitern gesagt worden, dass die Serienfertigung von Zügen in Hennigsdorf geschlossen werde. Bombardier hatte angekündigt, dort Prototype und Testfahrzeuge zu bauen. Die Serienfertigung soll in das sächsische Werk in Bautzen verlagert werden.

Bombardier-Sprecher Dienemann wollte das gegenüber rbb|24 nicht bestätigen. "Ich bitte um Verständnis, dass die Seriosität und Belastbarkeit der Informationen Priorität hat und nicht die Schnelligkeit". Man spreche weiter mit den Arbeitnehmervertretern. "Die Gespräche haben gerade erst begonnen", so Dienemann weiter. "Ende Juni haben wir ein Konzept vorliegen." Am 30. März findet die Aufsichtsratsitzung von Bombardier in Berlin statt. "Was an dem Tag bekannt wird, hängt vom Verlauf der Gespräche ab", so Dienemann weiter.

Die Gewerkschaft kündigte eine Protestaktion am 30. März in Berlin an. Beschäftigte des Unternehmens aus dem gesamten Bundesgebiet werden anreisen.