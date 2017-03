Der Streik des Bodenpersonals an den Flughäfen Tegel und Schönefeld geht weiter: Auch am Dienstag werden wegen des Streik rund 600 Flüge ausfallen. Der Luftfahrtverband fordert nun eine verbindliche Schlichtung.

Der am Montagfrüh begonnene Streik des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen wird auch am Dienstag den Berliner Luftraum fast komplett lahmlegen. Wie Flughafen-Sprecher Daniel Tolksdorf am späten Montagabend mitteilte, werden voraussichtlich am Dienstag in Schönefeld 143 Flüge gestrichen, in Berlin-Tegel 460. Damit fallen rund 90 Prozent der Flüge aus. Passagiere sollten sich vorab bei ihrer Fluggesellschaft über ihren Flug informieren und ihre Rechte geltend machen (siehe Infos am Ende des Textes).



Verdi-Streikleiter Enrico Rümker machte für den 49-stündigen Streik die Arbeitgeber verantwortlich, die noch kein Entgegenkommen signalisiert hätten. Diese kritisierten die Ausweitung des Streiks: "Das wird nicht zur Lösung des Konflikts beitragen", sagte ein Arbeitgeber-Sprecher.

Am Montag hatten die Airlines von den insgesamt rund 670 geplanten Flügen bereits 465 An- und Abflüge in Tegel und 195 in Schönefeld gestrichen, wie ein Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg mitteilte. Da Verdi den Streik 24 Stunden vorher angekündigt hatte, hatten sich allerdings die meisten Fluggäste darauf eingestellt.