Video: Abendschau | 07.03.2017 | Janna Falkenstein

Reisemesse ITB in Berlin eröffnet - Ran an den Urlaub

08.03.17 | 14:14 Uhr

Die ersten ITB-Besucher haben ihre Weltreise gestartet - in Schlips und Kragen. Denn die Internationale Tourismus-Börse Berlin ist zunächst den Fachleuten vorbehalten. Auch der türkische Außenminister Cavusoglu war in den Messehallen zu Besuch.



In den Messehallen unter dem Berliner Funkturm hat am Mittwoch die Internationale Tourismus-Börse (ITB) für Fachbesucher geöffnet. Zum Auftakt machte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) einen Rundgang über die weltgrößte Reisemesse. Nach seinem Treffen mit Bundesaußenminister Gabriel war am Vormittag auch der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu in den Messehallen zu Besuch. Dabei äußerte er die Hoffnung, dass möglichst viele deutsche Touristen in die Türkei reisen. Der Türkei-Tourismus steckt nach mehreren Terroranschlägen in der Krise.

Der türkische Außenminister Cavusoglu spricht auf der ITB.

ITB am Wochenende für alle Besucher geöffnet

An fünf Messetagen erwarten die Veranstalter etwa 200.000 Besucher an den Ständen der rund 10.000 Aussteller, die ihre Urlaubsziele präsentieren. Zwei Drittel der Besucher sind üblicherweise Fachleute - ihnen sind die ersten drei Messetage vorbehalten, bevor am Wochenende die Hallen auch für Otto-Normal-Reisende öffnen. Auch in diesem Jahr ist die Messe wieder ausgebucht. In den 26 Hallen solle, so wird geworben, der Besucher "an einem Tag die Welt entdecken" können.



Am Nordeingang kann beispielsweise das diesjährige Partnerland der ITB, das afrikanische Botswana, erkundet werden: Das Binnenland im südlichen Afrika ist fast doppelt so groß wie Deutschland - mit gerade mal zwei Millionen Einwohnern aber nur dünn besiedelt. Viel Platz also für Flora und Fauna.

Im Überblick Wann: 8. - 12. März, tägl. 10-18 Uhr Wie viel: Privatbesucher: 15 Euro, vorab im Internet 12 Euro. Ermäßigt 8 Euro Wo: Messedamm 22, 14055 Berlin Wie erreichbar: S-Bahn: S5 bis Messe Süd oder S7 und S75 bis Westkreuz oder S41, S42 und S46 bis Messe Nord/ICC U-Bahn: U2 bis Kaiserdamm oder Theodor-Heuss-Platz Bus: M49, X34, X49, 139 bis Haltestelle Messe Nord/ICC oder 104 und 349 bis Haltestelle Messedamm/ZOB oder 218 und 349 bis Haltestelle Theodor-Heuss-Platz Messeplan mit Eingängen



Nachhaltigkeit als Thema

Viele Tourismusziele, vor allem aus dem Mittelmeerraum, haben dabei in diesem Jahr einen neuen Standort. Nach längerer Abwesenheit wieder auf die ITB Berlin zurückgekehrt ist in diesem Jahr Andorra. Die Stände asiatischer Lände füllen allein die ganze Halle 26. Nachdem die Vereinten Nationen das "Internationale Jahr des nachhaltigen Tourismus für Entwicklung 2017" ausgerufen haben, geht es in dieser Halle schwerpunktmäßig genau darum. Auch Indien präsentiert sich für Touristen, die Geld ausgeben wollen und dazu ein gutes Gewissen haben möchten. Aussteller aus dem Luxussegment für nachhaltige Tourismusprodukte haben ihr Kommen angekündigt.

Mehr zum Thema Werbung auf der ITB in Berlin - Die Türkei will die Touristen zurückholen Auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin wirbt die Türkei in einer ganzen Halle für sich. Das scheint nötig zu sein, denn die Buchungen sind im Zuge der politischen Krise massiv zurückgegangen - und in diesem Jahr ist keine Besserung in Sicht.

Virtual Reality liegt voll im Messe-Trend

Virtual Reality ist in diesem Jahr das Besondere auf der ITB. Eine der weitesten Reisen mithilfe eines Screens führt ins ostafrikanische Tansania. Ein Reiseveranstalter ermöglicht es den Gästen, mit der VR-Brille direkt am Messestand in die Schönheit des Landes einzutauchen. Zu den Motiven zählt unter anderem der höchste Berg Afrikas, der Kilimandscharo. Zudem können Neugierige einen Eindruck davon gewinnen, wie sich eine Safari in Tansania anfühlt (Halle 21). Wem es am Äquator zu warm ist, der kann sich in ein Hotel aus Schnee und Eis versetzen lassen. Bei der virtuellen Tour durch das IGLOOTEL in Schwedisch Lappland geht es mit der VR-Brille durch die verschiedenen Hotelzimmer sowie zu den Highlights dieses legendären Event-Hotels, das bereits weit über die Grenzen Skandinaviens bekannt ist (Halle 18). Doch auch das Brandenburger Tor-Museum punktet durch den 360-Grad-Blick. Per Stippvisite mit Brille oder Blick auf das Tablet bietet der Messestand in Halle 12 eine Geschichtsshow und den Einblick in die Räumlichkeiten des Museums. Auf eine Reise ganz anderer Natur nimmt die IGA Berlin 2017 die Gäste mit. Im Zentrum der Präsentation steht eine Original-Kabine der Seilbahn, in die sich die Besucher setzen können, um das Gelände der Internationalen Gartenausstellung schon vor der offiziellen Eröffnung zu überfliegen – inklusive Blick durch einen im Glasboden eingelassenen Bildschirm (Halle 12).

Die Messe erwartet Geschäfte in Milliardenhöhe

Die ITB schreibt seit nunmehr 51 Jahren Erfolgsgeschichte. Kamen zum Auftakt im Jahr 1966 nur neun Aussteller aus fünf Ländern, für die sich 250 Fachbesucher interessierten, waren es im vergangenen Jahr 180.000 Besucher - 120.000 davon Fachleute. Die Messe, deren Besuch mithilfe einer kostenlosen "ITB APP" geplant werden kann, erwartet, dass an den fünf Messetagen von 8. bis 12. März Geschäfte in Höhe von rund sieben Milliarden Euro abgeschlossen werden. Der Messekongress beschäftigt sich mit der Digitalisierung und politischen Umbrüchen in der Welt.