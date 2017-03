Werbung auf der ITB in Berlin - Die Türkei will die Touristen zurückholen

08.03.17 | 06:49 Uhr

Auf der Internationalen Tourismus Börse (ITB) in Berlin wirbt die Türkei in einer ganzen Halle für sich. Das scheint nötig zu sein, denn die Buchungen sind im Zuge der politischen Krise massiv zurückgegangen - und in diesem Jahr ist keine Besserung in Sicht.

Bei der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in den Berliner Messehallen ist die Türkei in diesem Jahr das größte ausstellende Gastland. Mehr als 50 Anbieter werben ab Mittwoch in Halle 3.2 für das Land, das "alles bietet, was für einen perfekten Traumurlaub nötig ist". Auch das Staatsoberhaupt rührt inzwischen die Werbetrommel: Wer einen Urlaub in der Türkei bucht, der besucht das Land "mit den besten Meeren, den besten Bergen, den besten Flüssen, den besten Böden, den besten Bäumen, der besten Sonne, dem besten Essen und Früchten, dem wärmsten und herzlichsten Lächeln und der besten Zeit, die man auf Erden haben kann". Mit diesen Superlativen rief Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kürzlich im Ausland lebende Türken auf, ihren Urlaub in der alten Heimat zu verbringen - und ihre europäischen Freunde und Nachbarn gleich mitzubringen.



Erdogans Appell soll Tourismus-Krise überwinden helfen

Die großflächige Werbung auf der ITB und Erdogans Appell sollen helfen, die tiefe Krise des türkischen Tourismus' zu überwinden. Denn der Umsatz der Branche ist seit Beginn der Serie von Terroranschlägen in der Türkei im Juni 2015 massiv eingebrochen. Im vergangenen Jahr sanken die Einnahmen laut dem türkischen Amt für Statistik um rund 30 Prozent oder 8,5 Milliarden Euro. Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes, sagte dem rbb: "Die Türkei hat 2016 maßgeblich wegen der Sicherheitsprobleme gelitten, wir haben einige terroristische Anschläge gesehen, das verändert das Kundenverhalten. Und in 2017 sehen wir im Moment noch keine Erholung." Ganz im Gegenteil: Laut einer kürzlich veröffentlichten Analyse der GfK-Marktforscher haben in diesem Jahr bislang nicht einmal halb so viele Deutsche ihren Sommer-Urlaub in der Türkei gebucht wie zur gleichen Zeit im Vorjahr - und das war ja schon ein Jahr mit schwacher Nachfrage.



Auswärtiges Amt ruft zu "besonderer Wachsamkeit" auf

Zudem hat nun auch noch die Vorsitzende der Linkspartei, Katja Kipping, dazu aufgerufen, auf Urlaubsreisen in die Türkei gänzlich zu verzichten. "Wenn die Bundesregierung mit dem Diktator kuschelt, dann sollten wir über einen Tourismus-Boykott nachdenken", sagte sie Tagesschau.de. Es gehe nicht darum, die Menschen in der Türkei zu schädigen, die vom Tourismus leben, betonte sie. Doch die Türkei "wäre ohne Erdogan noch schöner". Ein Verzicht auf einen Urlaub in der Türkei sei zudem ein Zeichen für Demokratie und Menschenrechte. Denn: "Am Badestrand im Ausnahmezustand - wer kann sich da schon entspannen?", so die Linken-Politikerin. Von einem Ausnahmezustand in der Türkei ist beim Auswärtigen Amt dagegen nicht die Rede. In den aktuellen Reise- und Sicherheitshinweisen zur Türkei heißt es, dass bisher aus den touristischen Reisezielen entlang der Mittelmeerküste keine "sicherheitsrelevanten Ereignisse" gemeldet worden seien. Dennoch ruft das Auswärtige Amt Türkei-Reisende zu "besonderer Wachsamkeit und Vorsicht" auf. Denn der internationale Flughafen Istanbul Atatürk und die Innenstädte von Istanbul und Ankara seien wiederholt Ziel von Anschlägen mit hohen Opferzahlen gewesen. Zudem müsse "in allen Teilen der Türkei grundsätzlich von einer terroristischen Gefährdung ausgegangen werden", so das Auswärtige Amt.

Eröffnungs-Pressekonferenz zur ITB Berlin

Zwei Wochen Antalya ab 309 Euro

Auf der ITB wollen die türkischen Reiseveranstalter nun dennoch das Vertrauen der deutschen Urlauber zurückgewinnen. Auf einem Branchen-Talk zum Thema "Safety First" debattierten krisenerfahrene Manager, wie "vernetzte Sicherheit" in Zeiten des Terrors aussehen soll. Zudem sollen Gourmet-Reisen in die Türkei promoted werden.

Und auch der größte deutsche Reisekonzern TUI denkt positiv. Er rechnet bis zum Sommer mit einer leichten Erholung der deutlich zurück gegangenen Nachfrage nach Türkei-Reisen. Dabei setzt TUI - wie auch viele Mitbewerber - notgedrungen auch auf Schnäppchenpreise. Zwei Wochen Hotel-Urlaub in Antalya sind auf der TUI-Homepage inzwischen schon für etwas über 300 Euro pro Person zu haben - inklusive Hin- und Rückflug ab Berlin-Tegel. "Die Türkei geht mit nochmals reduzierten Preisen, einer breiten Hotelauswahl, einer guten Fluganbindung und einer Top-Qualität in den Sommer 2017", schreibt TUI-Pressesprecherin Anja Braun auf rbb|24-Anfrage. Zudem liege die Türkei "im Zufriedenheitsranking der TUI Gäste mit Bestnoten auf den ersten Plätzen." Schöner hätte es auch Präsident Erdogan nicht formulieren können.