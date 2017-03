Eigentlich sind die Hersteller von Windkraftanlagen in Brandenburg gut ausgelastet. Dennoch hat das luxemburgische Unternehmen Senvion nun Einsparungen angekündigt. In Trampe und Eberswalde (beide Barnim) könnten bis zu 200 Arbeitsplätze wegfallen.

In Brandenburg sind bis zu 200 Arbeitsplätze in der Windkraft-Branche akut in Gefahr. Der Windkraftanlagen-Hersteller Senvion will offenbar vor allem in Deutschland Arbeitsplätze streichen. Das Unternehmen hat zwei Standorte im Landkreis Barnim.

In Trampe bei Biesenthal sind 120 Mitarbeiter der Windrad-Produktion betroffen. Der Standort soll schließen. Das gilt auch für Standorte in Husum (Schleswig-Holstein) und Bremerhaven. Die Konzern-Holding in Luxemburg begründete die Einschnitte am Montag mit einem stärker werdenden Wettbewerbs- und Preisdruck.