Pleite gegangene Drogerie-Kette - Was wurde aus den "Schlecker-Frauen" in der Region?

07.03.17 | 07:24 Uhr

Vor rund fünf Jahren meldete die Drogerie-Kette Schlecker Insolvenz an. Rund 1.900 Beschäftigte in Berlin und Brandenburg verloren dadurch ihren Job. Wie es ihnen danach erging, zeigt eine rbb|24-Analyse. Von Robin Avram und Götz-Gringmuth-Dallmer

An den Tag, als sie ihren Job verlor, erinnert sich die ehemalige "Schlecker-Frau" Karin Oelke aus dem Brandenburger Landkreis Dahme-Spreewald noch genau. Am 23. Januar 2012 meldete der Unternehmens-Patriarch Anton Schlecker Insolvenz an. Karin Oelke war gerade aufgestanden und hatte noch ihren Bademantel an, als das Telefon klingelte. "Den Bademantel habe ich dann den ganzen Tag nicht mehr ausgezogen. Wozu auch? Meine Berufsperspektive war ja komplett weg", sagt Oelke und schluckt.

Anton Schlecker, der ehemalige Firmen-Patriarch, muss sich wegen des Vorwurfs der Insolvenzverschleppung und Untreue nun vor Gericht verantworten.

Die Schlecker-Familie steht seit Montag vor Gericht

Seit Montag stehen der einstige Milliardär Anton Schlecker und seine Familie nun vor dem Stuttgarter Landgericht [swr.de]. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen laut Anklageschrift vor, im Zuge der Insolvenz "aus rücksichtslosem und sittlich anstößigem Eigeninteresse" mehr als 26 Millionen Euro beiseite geschafft zu haben. Schleckers Anwalt bestritt zum Prozessauftakt die Vorwürfe.

Das Anton Schlecker nun wieder im Rampenlicht steht, wirft die Frage auf: Was wurde eigentlich aus den rund 27.000 Mitarbeiterinnen, die "Schlecker-Frauen", die von einer der größten Firmenpleiten in der Geschichte der Bundesrepublik betroffen waren?

Recherchen von rbb|24 zeigen zumindest annäherungsweise, wie es ihnen in Berlin und Brandenburg seither ergangen ist. Rund 300 Schlecker-Märkte gab es laut der Gewerkschaft Verdi zum Zeitpunkt der Insolvenz in unserer Region. Nach Angaben der Arbeitsagentur Berlin-Brandenburg verloren durch die Pleite über 1.900 Frauen und Männer ihren Job - rund zwei-Drittel davon in Brandenburg.



Die meisten Schlecker-Frauen verdienen heute deutlich weniger

Rund die Hälfte der Schlecker-Frauen war bei der Gewerkschaft Verdi organisiert, sie vernetzten sich untereinander, demonstrierten für neue Jobs. Auch Karin Oelke, die im Schlecker-Logistikzentrum in Luckau gearbeitet hatte, hält bis heute Kontakt zu den rund 100 ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. "Es war für die meisten von uns sehr schwer, einen neuen, ähnlich gut bezahlten Job zu finden", erinnert sie sich. Denn Schlecker zahlte seinen Verkäuferinnen einen Tariflohn von 13,50 Euro pro Stunde. Diesen Tariflohn zahlte in Ost-Deutschland im Jahr 2014 aber nur jedes sechste Einzelhandels-Unternehmen. Das geht aus einer Analyse des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung hervor. Konkret bedeutete das: Die Schlecker-Frauen, die einen neuen Job fanden, mussten fast immer deutliche Gehaltsabschläge hinnehmen. "Der Mehrzahl der Schlecker-Frauen wurden nur zeitlich befristete Teilzeitverträge angeboten, fast immer weit unter den Tarifen des Einzelhandels. Um eine Größenordnung zu nennen: Meist waren es 6,50 bis 8,50 Euro die Stunde gegenüber 13,50 Euro nach den Tarifverträgen, die bei Schlecker erkämpft wurden", erläutert Achim Neumann, der bei Verdi den Schlecker-Gesamtbetriebsrat betreute. Für die Brandenburger Schlecker-Frauen war es im strukturschwachen Flächenland nochmal schwieriger, einen neuen Job zu finden als für ihre Berliner Kolleginnen und Kollegen. 14 Monate nach der Insolvenz stand rund die Hälfte weiterhin ohne Job da. In Berlin sah es etwas besser aus. Neuere Zahlen konnte die Arbeitsagentur auf rbb|24-Anfrage nicht nennen, denn danach stellte sie ihre regelmäßigen Erhebungen über die Vermittlungsquote der Schlecker-Beschäftigten ein.



75 Prozent arbeiten wieder im Verkauf

Wer etwas über den weiteren Verbleib der Schlecker-Frauen erfahren will, muss sie also selbst fragen. Die Bilanz, die Karin Oelke zieht, ist ernüchternd. "Von den rund 100 ehemaligen Schlecker-Frauen, die ich kenne, sind heute immer noch rund die Hälfte arbeitslos", sagt sie. Ein ehemaliger Kollege, der nach dem Job auch noch die Familie verlor, habe sich sogar das Leben genommen. Von denjenigen, die eine neue Arbeit gefunden haben, arbeiten laut Arbeitsagentur 75 Prozent weiterhin im Verkauf. "Weitere Einmündungen fanden in der Lebensmittelbranche, im Bereich Verkehr/Logistik, als Bürokraft oder auch Berufskraftfahrer statt", teilt ein Pressesprecher auf Anfrage mit. Oelke weiß aus ihrem Umfeld, dass einige Ex-Kolleginnen beim Drogeriemarkt Rossmann untergekommen sind. Viele Männer seien auf den Bau gegangen, eine Frau habe eine Reinigung eröffnet. Es gibt aber auch Erfolgsgeschichten: Zwei ehemalige Schlecker-Frauen hätten sich mit eigenen Drogerien in Brandenburger Kleinstädten erfolgreich selbstständig gemacht.



Unternehmensgründer Anton Schlecker (72) vor dem Landgericht Stuttgart

Aus der Not eine Tugend gemacht

Diesen Weg ist die heute 53-jährige Karin Oelke auch selbst gegangen. Mit einer IHK-Weiterbildung eignete sie sich unternehmerische Kenntnisse an - und eröffnete in einer ehemaligen Schlecker-Filiale in Dahme ihre eigene Drogerie, die inzwischen nach Zossen umgezogen ist. "Es ist mal hoch und mal runter gegangen", bilanziert sie die Zeit seither - doch heute gehe es ihr finanziell und gesundheitlich sogar besser als früher bei Schlecker. Wohl auch, weil sie selbst durch die Schlecker-Pleite den Aufstieg zur Unternehmerin schaffte, empfindet sie gegenüber ihrem früheren Chef Anton Schlecker kaum noch Groll. "Als ich die Bilder vom Prozess gesehen habe, tat mir der alte Mann fast leid", sagt sie. Vor fünf Jahren sah sie das noch anders. Nach ihrer Entlassung hätte sie eigentlich Anspruch auf 14.000 Euro Abfindung gehabt. Davon hat sie bis heute keinen Cent gesehen.