Air Berlin wechselt Bodendienstleister am Flughafen Tegel

Die Bodendienstleister an den Berliner Flughäfen sind angesichts des Streiks in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Nun wurde bekannt, dass die Fluggesellschaft Air Berlin die Verträge mit einem der Anbieter gekündigt hat – und einen neuen Partner hat.

Mitten im Tarifkonflikt beim Bodenpersonal an den Berliner Flughäfen tauscht Air Berlin den Dienstleister für die Bodenabfertigung aus.

Zur Umstellung auf den Sommerflugplan am kommenden Sonntag (26. März) übernimmt die Münchner AeroGround in Berlin-Tegel die Abfertigung für Air Berlin vom Konkurrenten Wisag, berichtet die "Bild am Sonntag (BamS)" unter Berufung auf Sprecher der beteiligten Unternehmen.