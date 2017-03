Video: Abendschau | 17.03.2017 | A. Taegener & P. Fischer

Karstadt wird noch nicht geschlossen - Die "Mall of Ku'damm" steht vor dem Aus

17.03.17 | 20:32 Uhr

Über 60 Shoppingcenter gibt es in Berlin. Eigentlich sollte um das Jahr 2020 noch ein Center dazu kommen - die "Mall of Ku'damm". Karstadt sollte dafür weichen, doch so weit kommt es vielleicht gar nicht. Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf spielt nicht mehr mit.



67 Shopping-Malls gibt es derzeit in Berlin - Nummer 68 wird es wohl nicht geben, zumindest nicht am Kurfürstendamm. Dort, wo derzeit Karstadt steht, wollten Investor Harald Huth und Karstadt-Eigentümer René Benko die "Mall of Ku'damm" bauen - das Projekt prangt immer noch auf der Homepage der Investoren-Holding.

2020 sollte das Center eigentlich eröffnen - doch das Projekt liegt vorerst auf Eis. Der Baustadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorfs, Oliver Schrouffeneger (Bündnis90/Die Grünen), hat dazu erste Hinweise bekommen. "Wir sind sowohl mit den Architekten, als auch mit den Investoren - also Geschäftsleitung und Projektleitung, im Gespräch. Die Bereitschaft, neu zu denken, ist groß. Ich gehe davon aus, dass es eine Mischung aus Gewerbe, Büro und Einkaufsläden wird." Der Bezirk will also keine reine Shopping-Mall mehr.

"Der Antrag kann zwei bis drei Jahre liegen"

Verdi hat dem rbb am Freitag bestätigt, dass sich der Umbau und somit auch die Schließung von Karstadt am Kurfürstendamm verzögern. Ursprünglich sollte Karstadt noch in diesem Monat geschlossen werden. Doch im Januar wurde zunächst nur ein Bauvorbescheid beantragt. "Es gibt keine konkrete Planung", so Schrouffeneger. "Sie könnten jetzt den Bauantrag einreichen, so ein Vorbescheidsantrag kann zwei bis drei Jahre liegen. Ich glaube nicht, dass sie das so lange liegen lassen werden. Aber wir haben derzeit keine Rückmeldungen." Die Eigentümer werden nun mit dem Bezirk neu verhandeln müssen, wie das Projekt genau aussehen soll. Auf Anfrage der rbb-Abendschau wolltes ich am Freitag weder die Investoren noch die Filialleitung von Karstadt zu den Plänen äußern.

