Zu ihrer Weltreise kommen sie ohne Koffer, dafür aber mit Schlips und Kragen. Die ersten drei Tage der Tourismusbörse ITB ab Mittwoch in Berlin sind dem Fachpublikum vorbehalten. Erst am Wochenende wird es bunter: Dann dürfen die normalen Leute rein.

Reisen rund um die Welt: Die weltweit größte Tourismusbörse (ITB) eröffnet am Mittwoch und lädt in die Berliner Messehallen. Es geht ums Reisen an nahezu jeden Flecken der Erde. Die ITB erwartet dazu an den fünf Messetagen etwa 200.000 Besucher an den Ständen der rund 10.000 Aussteller, die ihre Urlaubsziele präsentieren. Zwei Drittel der Besucher sind üblicherweise Fachleute - ihnen sind die ersten drei Messetage vorbehalten, bevor am Wochenende die Hallen auch für Otto-Normal-Reisende öffnen.

Auch in diesem Jahr ist die Messe am Berliner Funkturm wieder ausgebucht. In den 26 Hallen solle der Besucher, "an einem Tag die Welt entdecken" können, bewirbt die Messe selbst. Gleich zu Beginn kann beispielsweise das diesjährige Partnerland der ITB, das afrikanische Botswana, entdeckt werden. Das Binnenland im südlichen Afrika ist fast doppelt so groß wie Deutschland - mit gerade mal zwei Millionen Einwohnern aber nur dünn besiedelt. Viel Platz also für Flora und Fauna. Unter dem Motto #ilovebotswana bringt Botswana am 7. März bei der diesjährigen Eröffnungsfeier eine große Show auf die Bühne des CityCube Berlin. Die rund 3.000 geladenen Gäste sollen ein Kaleidoskop der Besonderheiten des südafrikanischen Landes geboten bekommen.