Seit Jahren werden in Brandenburg immer wieder Rinder von den Weiden gestohlen - zuletzt am Wochenende in Jänschwalde. Brandenburgs Polizei will jetzt zentral gegen die offenbar professionell organisierten Viehdiebe vorgehen.

Die Zahl der gestohlenen Rinder in Brandenburg ist zuletzt stark gestiegen. In den wenigen Wochen des laufenden Jahr wurden schon 310 Tiere von Weiden und Ställen entwendet, wie Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke am Mittwoch berichtete. 2016 waren es im ganzen Jahr 180 Rinder, im Jahr 2014 noch 88. Zu beobachten sei, dass immer größere Herden gestohlen würden.

Bei den Dieben müsse es sich um Fachleute handeln, erklärte Bauernpräsident Wendorff. Denn der meist nächtliche Abtransport sei aufwändig und nicht ganz einfach: Es müssten Rampen aufgestellt und die Tiere auf Sattelschlepper, Anhänger-Fahrzeuge oder Spezialauflieger verladen werden. "So etwas können nur Spezialisten. Sie müssen zudem auch über eine hohe Ortskenntnis verfügen. Deshalb gehen wir von Profis aus, nicht von Gruppierungen, die das einfach mal so machen."

In Deutschland sei es aber so gut wie unmöglich, ein bei einem Viehhalter gestohlenes Tier in den Handel zu bringen. Denn jedes Tier sei registriert und habe eine Art Personalausweis und eine Ohrmarke. Die Registrierung sei zwar EU-weit vorgeschrieben. "Das bedeutet aber nicht, dass es in andern Ländern genauso so intensiv gehandhabt wird wie in Deutschland."