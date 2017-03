In Südostbrandenburg

Die Pläne für eine mögliche Erdölförderung bei Guhlen, einem Ortsteil der Gemeinde Schwielochsee (Dahme-Spreewald), sind einen Schritt vorangekommen. Ende Februar wurde ein Beteiligungsverfahren eröffnet, bei dem Ämter, Gemeinden und Fachbehörden zu einer Stellungnahme gebeten wurden, wie das Landesbergamt in Cottbus laut einer dpa-Meldung vom Samstag mitteilte. Die Frist für die Stellungnahmen der Kommunen und Behörden endet demnach am 2. Mai.

Mit dem im vergangenen Dezember eingereichten Bewilligungsantrag will sich das deutsch-kanadische Unternehmen CEP Central European Petroleum mit Sitz in Berlin die alleinigen Gewinnungsrechte in einem Gebiet zwischen Gröditsch und Lieberose sichern.

Bereits seit 2012 wird das mehr als 1.000 Meter tief liegende Ölfeld, das den Namen "Guhlen" trägt, erkundet. Eine der Probebohrungen hatte im August 2016 das dort vermutete Erdölvorkommen bestätigt.