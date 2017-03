Audio: Inforadio | 09.03.2017 | Dominik Lenz

Baustelle steht seit Jahren still - Stadtverordnete entscheiden über Blütentherme in Werder

09.03.17 | 06:24 Uhr

Die Blütentherme im brandenburgischen Werder gilt als kleine Schwester des BER: Eigentlich sollte das Bad 2012 eröffnen, es folgten diverse Eröffnungstermine, die Kosten stiegen. Nun entscheiden die Stadtverordneten, wie es mit dem Rohbau weitergeht. Von Dominik Lenz

Ohne Zweifel - die Havelauen sind ein wunderbarer Ort für eine Therme: vor den Toren der Stadt Werder, wo sich die Havel zum Großen Zernsee verbreitert. An dieser exponierten Wasserlage, neben einem Stichhafen nebst Marina, steht der gelbe Rohbau mit großer Glasfront und geschwungenem Dach. Drumherum herrscht Brache: ein Raumschiff auf dem Acker. 2010 wurde der Bau der Blütentherme in Werder an der Havel (Potsdam-Mittelmark) beschlossen, doch seit Ende 2014 läuft auf der Baustelle nichts mehr. Nun soll das Bad von einem privaten Investor vollendet werden, so haben es zumindest die Mitglieder des städtischen Bad-Ausschuss im Februar beschlossen. Der entsprechende Antrag der CDU-Fraktion kam auf eine Mehrheit von fünf Stimmen. Am Donnerstag will nun die Stadtverordnetenversammlung darüber abstimmen.

Zutritt nur mit Sondererlaubnis und auf eigene Gefahr

Ein hoher Zaun umgibt die Baustelle. "Betreten verboten" steht in großen Lettern auf einem Schild. Zutritt gibt es nur mit Sondererlaubnis und auf eigene Gefahr. Im Inneren bietet sich ein eigenartiges Bild: Es ist warm in der geschlossenen Halle, die Heizungen laufen. Nichts darf einfrieren oder verfallen. An den meisten Stellen geht man über nackten Beton. Im Schwimmbecken dagegen scheint nur noch das Wasser zu fehlen. Im Saunabereich stehen marmorne Schmucksäulen, die Fliesen sind an der Wand. All das sind stille Zeugen einer gescheiterten Partnerschaft.

Bäderkönig mit zweispältigem Ruf

Rückblick: Zur Grundsteinlegung am 18. Oktober 2011 ist die Welt noch in Ordnung. Der damalige Bürgermeister, Werner Große (CDU), ist sich sicher: Mit der Therme wird Werder um eine bedeutende Attraktion reicher. "Wir sind ja staatlich anerkannter Erholungsort, und unser Problem sind der Herbst und der Winter", sagte Große damals. Dieses Problem soll die Blütentherme mit großer Saunalandschaft beheben. Bauherr ist die fränkische Kristall Bäder AG, die die Therme zum Festpreis von 18 Millionen Euro bauen will. Die Stadt zahlt. Die Kristall Bäder AG will die Therme aber nach einigen Jahren der Stadt abkaufen. Für Werder besteht also keinerlei Risiko, versichert Frank Nägele von der Kristall Bäder AG noch einmal am Tag der Grundsteinlegung. "Die Stadt ist in der glücklichen Lage, dass sie einen rundum sorglos Vertrag mit uns geschlossen hat. Das heißt: Selbst wenn aus dem Bau heraus mehr Kosten zu Buche schlagen, ist es unser Problem." Die Stadt Werder weiß, dass der Aufsichtsratschef, der inzwischen verstorbene Heinz Steinhart, einen zwiespältigen Ruf genießt: Er ist der Bäderkönig mit zwölf Thermen in ganz Deutschland. Immer wieder gibt es Ärger mit ihm. So auch in Werder, erzählt nun die Nachfolgerin von Werner Große im Rathaus, Manuela Saß (CDU): "Nach anfänglich guter Zusammenarbeit hat es ein paar Planänderungen gegeben. Aber das ist bei großen Bauproblemen immer der Fall, auch bei Verzögerungen. Dann ist es zu einem Punkt gekommen, an dem eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich war."

Manuela Saß regiert Werder seit 2014.

Schlaflose Nächte wegen der Blütentherme

Laut Vertrag sollte die Blütentherme bereits am 12. Dezember 2012 eröffnen, doch insgesamt sieben Eröffnungstermine werden verworfen. Die Bauarbeiten stocken, trotzdem stellt die Kristall Bäder AG neue Forderungen, will das Bad größer bauen und stellt Mehrkosten in Rechnung. Die Stadt fühlt sich erpresst, geht zunächst auf die Forderungen ein, doch im Dezember 2014 läuft auf der Baustelle nichts mehr. Das Jahr 2015 verstreicht mit Gerichtsterminen, einem Vergleich und der Vertragsauflösung mit der Kristall Bäder AG. Schließlich übernimmt die Stadt das halb fertige Bad und will jetzt einen Neuanfang wagen. "Wir wollen jetzt das Bad, so wie es im Rohbau hier in Werder zu sehen ist, in den Grundzügen der bestehenden Baugenehmigung fertigbauen", sagt Bürgermeisterin Saß. "Wir haben Mindestanforderungen an unsere Therme in der Ausschreibung formuliert. Natürlich gehört das 25-Meter-Schwimmbecken im Sportbereich dazu."

Dazu kommen: Rutschen, Warmwasserbecken, Strömungskanal und ein großer Saunabereich mit Innen- und Außenanlagen, so wie es noch mit der Kristall Bäder AG vereinbart worden war. Manuela Saß wurde im Oktober 2014 Bürgermeisterin. Zu einem Zeitpunkt also, als die Blütentherme schon ins Stocken geraten war. Dennoch, sagt die CDU-Politikerin, fühle sie sich persönlich für das Projekt verantwortlich, das ihr regelmäßig schlaflose Nächte bereite.

Die Blütentherme ist seit 2011 im Bau.

Wie sehr die Blütentherme zur politischen Baustelle geworden ist, zeigt sich bei der Sitzung des städtischen Bad-Ausschusses Mitte Februar, bei der die Vorentscheidung zur weiteren Zukunft des Bades fällt. Jede Fraktion hat ihre ganz eigene Vorstellung, wie es weiter gehen soll mit der gelben Halle in den Havelauen. Die SPD in Person der Ausschussvorsitzenden Anja Spiegel möchte, dass die Therme zwar von privat gebaut wird, aber im Besitz der Stadt bleibt. "Wenn ich jetzt das Ganze einem Privaten übergebe, dann übergebe ich nicht nur das Risiko, sondern ich übergebe auch die Chancen", sagt Spiegel. "Bleibe ich aber selber Herr des Geschehens, dann trage ich nicht nur das Risiko, sondern auch die Chancen. Wenn es gut läuft, bekomme ich auch Geld ins Stadtsäckel." Ilona Klapper, Fraktionsvorsitzende der Grünen, will überhaupt keine Blütentherme, sondern Wohnungen und eine Grundschule – genau an diesem Ort. "Da wollen wir den Finger drauflegen und sagen: Nicht für diese Therme, die jetzt einfach mal zu groß geraten ist und letztendlich bis jetzt ein Desaster war." Die CDU möchte, dass ein privater Investor baut und betreibt, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dietmar Wick. "Wir können kein Bad bauen. Auch wenn wir uns dort wieder Dritten bedienen würden, wäre das wieder eine Zwischenschaltung von einer weiteren Instanz, die uns nicht weiterbringt."

CDU setzt sich mit Mehrheit durch

Es geht hoch her, mit Anschuldigungen auf beiden Seiten: In einem Interessensbekundungsverfahren hätten sich mehrere aussichtsreiche Investoren gemeldet, heißt es von Seiten der CDU. Die Opposition sagt, es sei unklar, ob sich überhaupt jemand für die halbfertige Therme interessiere und die Bedingungen der Stadt akzeptiert. Es wird heftig gestritten und argumentiert. Am Ende setzt sich die CDU mit ihrer Mehrheit durch: Die Stadt behält das Grundstück, ein Investor baut und betreibt selbst. Geld gibt es erst, wenn das Bad eröffnet.

"Den BER übertreffen wir im negativen Sinne"

Bürgermeisterin Saß ist zufrieden und hofft nach dem von ihm erwarteten Beschluss der Stadtverordneten am Donnerstagabend auf viele gute Angebote von Investoren, die in der Blütentherme genauso viel Potential sehen wie sie selbst. "Es ist ganz klar der Startschuss, jetzt wirklich zu handeln, zu agieren und alles Notwendige zu veranlassen, dass die Ausschreibung dann auch erfolgreich mit einer Auftragserteilung zu Ende geführt werden kann." Gut 16 Millionen Euro hat die Stadt bislang in den Rohbau gesteckt, der Fertigbau ohne weitere Extras soll laut Gutachten noch einmal 10 Millionen kosten. Beim BER würde das nur einige Tage die Betriebskosten decken.