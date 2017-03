Bio ist "in", die Nachfrage steigt seit Jahren. Einige Bundesländer bauen ihre Öko-Anbauflächen stark aus. Nicht so Brandenburg: Im vergangenen Jahr kamen hier nur wenige hundert Hektar hinzu. Dabei war das Land mal ein Vorreiter.

Brandenburg verliert nach und nach seine Vorrangstellung im Bereich Ökolandbau. Darauf haben am Freitag in Potsdam verschiedene Ökoverbände hingewiesen. So bauten andere Bundesländer wie Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern ihre Flächen für den Bioanbau kontinuierlich aus, in Brandenburg dagegen stagniere der Flächenanteil bei 10 Prozent.

Allein Hessen habe seine Flächen für den Anbau von Bioprodukten im vergangenen Jahr um 10.000 Hektar erweitert, so Peter Röhrig vom Bund Ökologischer Lebensmittelwirtschaft. Bayern vermelde sogar einen Flächenzuwachs um 35.000 Hektar. In Brandenburg dagegen wurden im vergangenen Jahr lediglich 550 Hektar neue Öko-Flächen erschlossen.