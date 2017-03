Audio: Inforadio | 15.03.2017 | Johannes Frewel

Kritik aus Charlottenburg-Wilmersdorf - Bund und Berlin rangeln um Baugrundstücke

16.03.17 | 19:12 Uhr

Möglichst viel Neubau soll die Lage am Wohnungsmarkt entspannen. Doch die Bodenpreise klettern, preiswerte Grundstücke für Sozialwohnungen fehlen. Allerdings heizt die öffentliche Hand offenbar selbst die Bodenspekulation mit an. Von Johannes Frewel

Rundum viel Grün, in Sichtweite der Olympiapark. Zum S-Bahnhof Pichelsberg sind es kaum zwei Gehminuten. Der Scottweg in Charlottenburg-Wilmersdorf ist eine ruhige Wohngegend. Im Angebot sind gut 2.000 Quadratmeter Baugrundstück in attraktiver Wohnlage. Verkäufer ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA).

Zum Zuge kommt der meistbietende Investor. Oliver Schruoffeneger (Grüne) ist Baustadtrat in Charlottenburg-Wilmersdorf. Der Bezirk würde dort gern acht bis zehn preisgünstige Wohnungen bauen. Doch die BImA denkt bislang nicht daran, dem Bezirk das Grundstück günstig zu überlassen, beklagt Schruoffeneger. "Es geht darum, den Grundsatz durchzusetzen, dass eine bundeseigene Gesellschaft nicht einfach auf dem Berliner Wohnungsmarkt machen darf, was sie will, sondern sich ein Stück weit auch an die landespolitischen Vorgaben halten soll - dass wir hier eben Wohnungen brauchen auch für Einkommensschichten, die sich nicht die Eigentumswohnung leisten können", so der Grünen-Politiker. Und 2.000 Quadratmeter Grundstück seien nun einmal acht bis zehn Wohnungen, wenn man das vernünftig baue.

BImA weist Kritik zurück

Ein BImA-Sprecher will die Kritik aus Berlin nicht auf sich sitzen lassen und erklärt per E-Mail aus Bonn, die Bundesanstalt habe einerseits den gesetzlichen Auftrag, wirtschaftlich zum vollen Wert zu veräußern. Andererseits könne man an Kommunen für den sozialen Wohnungsbau durchaus verbilligt abgeben. Allerdings nur bei Grundstücken für Mehrfamilienhäuser. Im Scottweg gibt es aber nur eine Bauvoranfrage für Einfamilienhäuser. Lisa Paus, bündnisgrüne Bundestagsabgeordnete, befasst sich bereits länger mit dem Verkaufsgebaren der BImA. Ihre Kritik: "Mit Wohnungsbau spekuliert man nicht. Die BImA könnte auch jetzt schon dieses Grundstück dem Land Berlin anbieten", sagt Paus. Die BImA sage zwar, sie wolle das anders machen im Höchstpreisverfahren. Das dürfe sie auch – müsse es aber nicht. "Auch die Bundesregierung sagt, wir haben zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Aber leider ist es immer noch so, dass der Bund – zumindest in Berlin – als oberster Spekulant auftritt."

"Umgang ist nicht akzeptabel"

Baustadtrat Schruoffeneger spielt beim Preispoker nicht mit. Das Startgebot liegt zwar bei nur wenigen hundert Euro je Quadratmeter Bauland. Doch der Preis dürfte wohl recht rasch auf die lagetypischen 1.000 bis 2.000 Euro klettern. Wie Bund und Kommunen beim Thema sozialer Wohungsbau agieren, schmeckt Schruoffeneger gar nicht. bei ihm komme Unbehagen auf, "weil es natürlich von der Art und Weise des Umgangs nicht akzeptabel ist. Und letztendlich dann auch wesentlich mehr kostet, wovon nur die Banken profitieren." Der böse Bund und das arme Berlin? So einfach ist es dann doch nicht: Der landeseigene Immobiliendienstleister Berliner Immobilienmanagement besitzt in der gesamten Stadt 4.500 Liegenschaften, darunter auch Grundstücke geeignet für Sozialwohnungen. Verkauft wird aber - wie bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - ebenfalls meistbietend.