Die Berliner Universitätsklinik Charité hat im vergangenen Jahr erneut ein Plus erwirtschaftet. Mit einem Überschuss von 3,8 Millionen Euro bei Gesamterträgen von rund 1,3 Milliarden Euro fiel das Jahresergebnis zum sechsten Mal in Folge positiv aus. Das gaben der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und die Klinikleitung am Dienstag bekannt. Müller, der auch Wissenschaftssenator und Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums ist, sprach angesichts schwieriger Rahmenbedingungen von einem bemerkenswerten Ergebnis.



Das Ergebnis liegt knapp über dem von 2015 - damals betrug das Plus etwa 3,7 Millionen Euro. Noch 2008 hatte die Charité ein Minus von rund 57 Millionen Euro verbucht. Ab 2011 sorgten Einsparungen für positive Ergebnisse.