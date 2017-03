Die Schlichtung zwischen der Deutschen Bahn und Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) sieht nach Unternehmensangaben ein Tarifpaket im Gesamtvolumen von mehr als 5,5 Prozent vor. Enthalten sind neben Lohnerhöhungen auch Verbesserungen im Schichtdienst, wie Deutsche Bahn und GDL am Freitag in Berlin übereinstimmend mitteilten. Dabei geht es demnach vor allem um eine bessere Planbarkeit von Arbeit und Freizeit für die Lokführer und Zugbegleiter der GDL. Betroffen sind insgesamt rund 35.000 Beschäftigte.

Der Abschluss orientiert sich an dem, was die Bahn bereits im Dezember mit der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) vereinbart hatte. Auch die GDL-Mitglieder bekommen von nächstem Monat an 2,5 Prozent mehr Geld und von Januar 2018 an je nach Wunsch entweder weitere 2,6 Prozent mehr, eine Stunde weniger Wochenarbeitszeit oder sechs Tage mehr Urlaub. Darüber sollen die GDL-Mitglieder mit einer Jahres-, Monats- und Wochenplanung mehr verbindliche freie Tage, Ruhezeiten und Schichten erhalten. Der neue Tarifvertrag gilt bis Ende 2018.

DB-Personalvorstand Ulrich Weber begrüßte die Einigung als "wichtiges Signal und vernünftigen Kompromiss". Der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky teilte mit, es seien die "dringlichen Kernziele der Gewerkschaft" erreicht worden. "Jeder kann beruhigt seinen Osterurlaub planen", sagte Sigrid Heudorf, Leiterin Tarifpolitik der Bahn. Sie sprach von einem guten, soliden Kompromiss.