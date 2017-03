Die Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr wies in ihrer Antwort darauf hin, dass zu den in Berlin zugelassenen E-Autos noch solche etwa von Carsharing-Betreibern dazukommen. Die in Berlin eingesetzten E-Autos seien nicht zwingend in Berlin gemeldet, so die Verwaltung. Gleichzeitig könnten in Berlin registrierte Fahrzeuge in anderen Teilen des Landes eingesetzt werden.

Die Zahl der Ladestationen auf öffentlichem Grund wird auf 250 geschätzt - genaue Angaben dazu lägen auf Landesebene nicht vor. Grund sei, dass die Bezirke die erforderliche Sondernutzungsgenehmigung vergeben. Mehrere Dutzend weitere Stationen seien in Planung.