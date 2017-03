Ab Sonntag gib es in Berlin 3.500 neue Leihfahrräder innerhalb des S-Bahn-Rings. Ermöglichen wird das die DB Rent, eine Tochter der Deutschen Bahn. Als Sponsor tritt der Discounter Lidl auf. Neu ist, dass die Fahrräder nicht an Stationen, sondern überall innerhalb des S-Bahn-Rings abgestellt werden können.

Am Mittag konnten die neuen Räder kostenlos am Hauptbahnhof getestet werden. Im Basis-Tarif kosten jetzt dreißig Minuten einen Euro, wenn das Fahrrad in einer der über 350 Rückgabe-Zonen abgestellt wird. Wer es an irgendeine Straßenecke stellt, was zukünftig auch möglich sein soll, zahlt fünfzig Cent mehr.