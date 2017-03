Berlin konnte bei der Internet-Messe SXSW (South by Southwest) in Austin im US-Bundesstaat Texas einen großen Erfolg landen: Das in der Hauptstadt ansäßige Start-up Holoplot wurde mit einem der begehrten SXSW-Innovationspreise ausgezeichnet. In der Kategorie Musik & Klang holte das​ junge Unternehmen den Award für seine neuartige Idee zur Optimierung der Ausbreitung von Klangwellen. Laut eigener Aussage setzte sich Holoplot beim Gewinn des Preises gegen Hunderte Konkurrenten durch.

So können zum Beispiel Reden in Konferenzsälen auf der einen Seite auf Deutsch, auf der anderen Seite in der Übersetzung gehört werden, wie es auf der Homepage des Unternehmens heißt. Auch für Konzertveranstalter oder Kinobetreiber könnte dieses Patent von Nutzen werden. Derzeit erprobt bereits die Deutsche Bahn das Knowhow von Holoplot, um die Tonqualität ihrer Durchsagen auf Bahnhöfen zu verbessern.

Die SXSW-Messe in Austin wurde 1987 gegründet und gilt mittlerweile als weltweit größtes Treffen der globalen Avantgarde in den Bereichen Musik, Film und Neuen Medien. Im vergangenen Jahr hatten gleich zwei Start-ups aus Deutschland bei der Messe einen Preis gewonnen: Das Unternehmen Splash, das sich auf die Entwicklung von Virtual-Reality-Videos per iPhone spezialisiert hat, sowie die in Berlin ansässige Initiative "ShareTheMeal" der Vereinten Nationen, die hungernden Kindern hilft.