Kommentar | DHL, Smart und ein billiger PR-Gag - Wenn der Paketmann keinmal klingelt

02.03.17 | 17:27 Uhr

Der Paketdienst DHL der Deutschen Post will technologisch ganz vorn sein: Pakete sollen nicht nur nach Hause oder an genervte Nachbarn, sondern ganz smart in den Kofferraum unserer Autos geliefert werden. Ein billiger PR-Gag, findet Sascha Adamek



Was für eine Nachricht: DHL liefert jetzt in Kofferräume von Autos der Marke Smart aus! Im Sommer startete die Firma einen Feldversuch, seit kurzem läuft das Projekt auch in Berlin. Unterstützt wird die Idee durch Technologie der Car-Sharing-Tochter von Daimler. Beliefert werden daher nur Kofferräume der Marke Smart. Und reihenweise berichten Medien – einschließlich unseres Hauses – darüber. Die Marketingabteilung der Post-DHL ist jedenfalls ihr Geld wert! Sie sorgt für kostenlose PR.

mehr zum thema Zu viele Übergriffe auf Berliner Kurier-Fahrer - DHL Express liefert im Wedding nicht mehr alles aus Die DHL Tochtergesellschaft Express liefert Päckchen oder Pakete in den Berliner Wedding teilweise nicht mehr aus. Hintergrund seien vermehrt Betrugsversuche und Übergriffe auf die Fahrer, hieß es.



Unfassbar, wenn ich an die bittere Realität rund um den ehemals staatlichen Dienstleister denke. Arbeitshetze, Arbeitsverdichtung, verlorene oder gar gestohlene Pakete. Verspätungen werden offenbar in den Workflow eingerechnet, damit die Konzerngewinne sprudeln - 2016 sollen es wieder 3,4 Milliarden vor Steuern sein. Bis 2020 sollen es jährlich acht Prozent mehr werden, versprechen die Manager - aber nicht bei den Löhnen.

Hetzen statt liefern

Mehr als unter niedrigen Löhnen leiden Beschäftigte und Sub-Beschäftigte von DHL aber unter der Arbeitshetze: Dass der DHL-Mann nicht nur einmal klingelt, sondern keinmal, ist keine Neuigkeit. Dass er vor lauter Hetze nicht mehr liefern kann, ist die traurige Erklärung. Vor Weihnachten hatte ich mit DHL ein Erlebnis der besonderen Art. Der allwissende Onlineversand Amazon zeigte mir digital an, dass mein Paket längst angekommen, aber noch nicht ausgeliefert sei. Dieser Status hielt zwei weitere Tage an, also fasste ich mir ein Herz und suchte den DHL-Lieferanten in seinem Lkw auf. Er kramte in anderen Paketen und sagte, ja, das Paket sei schon einige Tage an Bord, aber er schaffe es nicht. Ich sei ja kein Amazon-Prime-Kunde und die müsse man bevorzugt behandeln - Pech gehabt. In Zukunft wird also erst der Smart meines Nachbarn bedient, dann irgendwann ich. Trotzdem bin ich bis heute kein Prime-Kunde. Ich werde mir auch keinen Smart zulegen. Und auf DHL pfeife ich.