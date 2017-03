Video: Abendschau | 12.03.2017 | Dagmar Bednarek

Ausfälle an Berliner Flughäfen halten an - Bodenpersonal verlängert Streik bis Mittwochfrüh

13.03.17 | 09:33 Uhr

Reisende an den Berliner Flughäfen müssen noch länger mit Flugausfällen rechnen. Der Streik des Bodenpersonals wird verlängert, wie die Gewerkschaft Verdi am Montag mitteilte. Ursprünglich sollte der Ausstand am Dienstagfrüh um 5.00 Uhr enden.

Die Gewerkschaft Verdi hat den Streik des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen verlängert. Reisende müssen nun bis Mittwochfrüh mit Flugausfällen rechnen. Ursprünglich sollte der Ausstand am Dienstagfrüh um 5.00 Uhr enden. Zur Begründung, dass nach dem Streik am Freitag wieder zur Arbeitsniederlegung aufgerufen wird, hatte Streikleiter Enrico Rümke rbb|24 Montagfrüh gesagt: "Wiederum haben die Arbeitgeber leider nicht reagiert. Sie haben kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt und die Zeit über das Wochenende ungenutzt verstreichen lassen." Daher verschärfe sich der Konflikt. Seit Montagfrüh um 4 Uhr befindet sich ein Großteil der rund 2.000 Beschäftigen des Bodenpersonals im Ausstand. Nahezu alle An- und Abflüge der Berliner Flughäfen sind am Montag deshalb gestrichen worden. Das teilte Flughafen-Sprecher Daniel Tolksdorf auf Anfrage. Demnach sind in Schönefeld am Montag bisher 195 Flüge und in Berlin-Tegel 465 gestrichen worden. "Wir bitten alle Passagiere, sich vor Reisebeginn bei Ihrer Fluggesellschaft über den aktuellen Flugstatus zu erkundigen", so Tolksdorf.

Nur 16 Starts finden statt

Laut dem aktuellen Abflugplan der Flughafengesellschaft sind bis Montagnacht in Schönefeld somit alle Flüge gestrichen worden, in Tegel alle bis auf 16 Flüge. Turkish Airlines habe sein Abfertigungspersonal laut Verdi selbst eingeflogen, um Flüge durchführen zu können. Auch Air Berlin bietet noch eine paar Langstreckenflüge an, etwa nach New York, Chicago und Abu Dhabi. Betroffene Flugreisende können bei Air Berlin und Lufthansa innerdeutsche Flüge gegen Bahn-Gutscheine tauschen und Flüge kostenfrei umbuchen. Auch Flixbus will seine Kapazitäten an Fernbussen erhöhen, damit Reisende zu anderen Flughäfen in Deutschland gelangen können.



Selbst der Regierungschef ist betroffen

Von dem Streik ist auch die dreitägige Reise von Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) nach Moskau betroffen. Die Senatskanzlei musste Ersatzflüge über Dresden organisieren - der Regierende Bürgermeister musste also früher aufstehen, um dorthin zu gelangen.



Bereits am Freitag fast 700 Flüge ausgefallen

Nach den vorangegangenen Streiks des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen war der Regelbetrieb am Samstagmorgen wieder angelaufen. Durch den 25-stündigen Streik waren fast 700 Verbindungen ausgefallen. Der wirtschaftlicher Schaden für die Bodenverkehrsdienstleister belief sich nach Schätzungen auf rund fünf Millionen Euro. "Ein Streiktag kostet somit fast so viel, wie die von uns geforderte Lohnerhöhung für alle Mitarbeiter in einem Jahr kosten würde", so Streikleiter Rümker gegenüber rbb|24.



Verdi fordert einen Euro mehr pro Stunde

Verdi fordert innerhalb eines Jahres einen Euro mehr pro Stunde. Das Bodenpersonal bekommt derzeit etwa elf Euro pro Stunde. Die Beschäftigten beim Bodenpersonal hatten sich vergangene Woche bei einer Urabstimmung zu fast 99 Prozent für den Arbeitskampf ausgesprochen. Danach hatte die Arbeitgeberseite zwar ein neues Angebot vorgelegt - dieses hatte Verdi jedoch als nicht verhandelbar zurückgewiesen und Nachbesserungen verlangt.

Andreas Splanemann, Sprecher bei Verdi Berlin-Brandenburg, erläuterte: "Es geht um einen Niedriglohnbereich. Viele arbeiten in Teilzeit, ganz viele müssen aufstocken, einen zweiten Job machen, um über die Runden zu kommen. Deswegen sagen wir, das ist gerecht, einen deutlichen Zuwachs zu fordern." Die Arbeitgeber boten zuletzt die schrittweise Erhöhung der Löhne in allen Entgeltgruppen an - bei einer Laufzeit von drei Jahren. Insgesamt sollten acht Prozent mehr Geld ausgegeben werden als im Moment, so ein Sprecher des Forums der Bodenverkehrsdienstleister Berlin-Brandenburg. In diesem sind die an den Flughäfen tätigen Unternehmen organisiert. Das Angebot setze bereits sehr hoch oben an, so der Sprecher am Samstag. "Wirtschaftlich ist zurzeit kaum mehr drin."

Was müssen Flugreisende beachten? Passagiere sollten sich vorab über den Status des gebuchten Fluges informieren. Informationen über gestrichene Flüge finden sich auf den Webseiten der Airlines. Generell gilt: Wenn der gebuchte Flug ausfällt oder sich um mehr als fünf Stunden verspätet , können sich Passagiere den Ticketpreis erstatten lassen oder sie können verlangen, auf einem anderen Weg an Ziel gebracht zu werden. Es gibt auch die Möglichkeit, neben der Umbuchung auf einen späteren Flug oder eine andere Flugroute auch die Beförderung per Bahn in Anspruch zu nehmen. Das gilt besonders für Verbindungen innerhalb Deutschlands. In jedem Fall müssen sich betroffene Passagiere mit der Fluggesellschaft in Verbindung setzen, die den Flug durchführen sollte.

Wer ersetzt bei Urlaubsreisen den Schaden? Da ein Streik als höhere Gewalt gilt, sind Fluggesellschaften von Entschädigungszahlungen entlastet . Anders ist es bei Pauschalreisen . Hier muss der Reiseveranstalter innerhalb weniger Stunden einen Ersatzflug finden. Schafft er das nicht, können Reisende auf eigene Faust einen Ersatzflug buchen, auch von einem benachbarten Flughafen aus. Die Kosten entfallen auf den Veranstalter. Fallen ganze Urlaubstage weg, kann der Reisepreis entsprechend gemindert werden. Bei einer Kurzreise können Urlauber auch ganz von der Reise zurücktreten und ihr Geld zurückfordern. Einen Schadenersatz wegen vertaner Urlaubszeit gibt es aber nicht.

Welche Kosten übernehmen Fluggesellschaften? Wird der Flug annulliert oder er verspätet sich deutlich, muss die Fluggesellschaft laut EU-Verordnung für sogenannte Betreuungsleistungen der betroffenen Passagiere aufkommen - unabhängig davon, ob die Fluggesellschaft für die Verspätung direkt verantwortlich oder durch Umstände wie einen Fluglotsenstreik nur sekundär betroffen ist. Darunter fällt zum Beispiel die Verpflegung während der Wartezeit auf den späteren Flug und gegebenenfalls eine oder mehrere Übernachtungen im Hotel. Zudem müssen den Passagieren zwei kostenlose Telefonate beziehungsweise Faxe oder E-Mails ermöglicht werden. Wann Passagiere Anspruch auf Betreuungsleistungen haben, hängt bei Verspätungen von der Wartezeit und der Flugstrecke ab. Unterstützung gibt es nach zwei Stunden Wartezeit für Flüge bis zu 1.500 Kilometer, nach drei Stunden für eine Strecke von 1.500 bis 3500 Kilometer und nach vier Stunden bei einer Distanz von mehr als 3.500 Kilometern. Grundsätzlich müssen alle Fluggesellschaften - sowohl europäische als auch außereuropäische -, die von Flughäfen innerhalb der EU starten, eine Betreuungsleistung erbringen. Anders sieht es bei Flügen von einem außereuropäischen Flughafen aus, deren Ziel in der EU liegt. Hier sind nur europäische Fluglinien verpflichtet, ihre Fluggäste zu betreuen. Alle anzeigen