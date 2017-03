Mario Berlin Donnerstag, 09.03.2017 | 15:04 Uhr

Verlogen und Egoistisch

Es gibt mehr Menschen mit ähnlichen Verdienst, welche nicht die Möglichkeiten solcher Druckmittel haben und nun wahrscheinlich für 11 Tage Ägyptenurlaub jede Menge Ärger am Hals haben, weil der Flieger nicht geht. Ich und meine Frau, (Elektriker und Krankenpflegerin), z.B. wird es nun wahrscheinlich so gehen. Wir finden es passt in diese Zeit, dass jeder nur noch an sich denkt und mit soviel Egoismus, Menschen wie uns und vielen anderen den wohlverdienten und hart erabreiteten Urlaub, so versauen. Dieses Bodenpersonal samt Gerwerkschaft Verdi, sollten sich dafür schämen. Wie viel Prozente bekommt denn Verdi von diesem einen Euro mehr an Mitgliedsbeiträgen, eigentlich ab? An jene, welche hier so positiv für den Streik schreiben, wie würdet Ihr alle denken, wenn Euer Urlaub davon betroffen wäre und es Euer Geld wäre, welchem Ihr dann mit RA und Gericht, länger als der Urlaub dauert, hinter her rennen müsstet?