Kritik an Gender-Marketing - "Goldener Zaunpfahl" für rosa-blaue Werbung

03.03.17 | 18:01 Uhr

Die schöne bunte Werbewelt hat die Farben Himmelblau und Rosa für sich entdeckt: Gender-Marketing heißt das Zauberwort, mit dem Produkte speziell für Mädchen oder Jungen beworben werden. Das ruft Kritiker auf den Plan - die den "Goldenen Zaunpfahl" vergeben.

Es ist der neue Trend in der Werbeindustrie: Selbst Produkte, die viele Jahre von beiden Geschlechtern genutzt wurden, kommen mittlerweile in rosa und hellblau daher. Ob Kinderbücher, Schoko-Eier, Shampoo, Stifte oder sogar saure Gurken – über die Verpackung wird klar gemacht, welches Geschlecht hier zugreifen soll. Besonders ausgeprägte Auswüchse des sogenannten Gender-Marketings werden am Freitagabend in Berlin erstmals "geehrt" – mit dem "Goldenen Zaunpfahl". Gender-Marketing habe eine Auswirkung auf das Selbstbildnis von Menschen, sagt der Journalist Wolfgang Bröckerhoff im rbb. Der Vater zweier Töchter ist Mitglied der Jury für den "Goldenen Zaunpfahl". Um diese Wirkung machten sich manche Marketing-Strategen und Unternehmen keine Gedanken.

"Jungen erleben Abenteuer, Mädchen spielen mit Ponys"

Gendermarketing sei ein relativ neues Phänomen, so Bröckerhoff weiter. "Wir leben in einer Gesellschaft, die darauf angewiesen ist, immer mehr zu verkaufen, immer neue Bedürfnisse zu wecken. Eigentlich haben wir ja alles." Von Produkten, die speziell für Jungen und Mädchen beworben werden, erhoffe man sich eine Umsatzsteigerung. "Das ist auch in Ordnung. Aber man sollte sich auch über die gesellschaftliche Verantwortung bewusst sein." Besonders bemängelte Bröckerhoff eigens für Jungen oder Mädchen geschriebene Bücher. Darin seien die Jungs mutig und erlebten Abenteuer, während die Mädchen mit den Ponys spielten. Dass das auch umgekehrt sein kann, käme in dieser Welt nicht vor. Das sei schwierig, weil solche Geschichten prägten, so Bröckerhoff. "Und wenn dann immer gesagt wird, nein, das macht man nicht als Mädchen, dann ist das verdammte Scheiße 50er Jahre und hat in 2017 nichts mehr verloren, ganz klar!"

Fünf Nominierte

Zu den Nominierten gehört die Werbung für eine Spielküche, in der ein Mädchen kocht, während ein kleiner Junge direkt daneben telefoniert. Auch die Werbung für Babymilch, in der ein kleiner Junge vor einem Abakus sitzt, während das kleine Mädchen tanzt. Auch Globen in blau und rosa waren der Jury eine Nominierung wert. Ebenfalls in die Endrunde schaffte es das Überraschungsei, das mittlerweile ebenfalls in rosa und hellblauen Varianten vertrieben wird. Ebenfalls dabei sind die Geschichten zum Lesenlernen – in blau und mit Polizisten und Piraten auf dem Cover für Jungs, für die Mädchen in rosa und mit Prinzessin, Pony und Küchenrührgerät. Zu der Jury gehören neben Bröckerhoff die Journalistin Ferda Ataman, die Unternehmerin und frühere Piraten-Politikerin Anke Domscheit-Berg, die Dichterin Nora Gomringer, die TU-Professorin für Gender Studies Petra Lucht, die Autorin und Kolumnistin Margarete Sokowski und der Video-Kolumnist Tarik Tesfu. Ins Leben gerufen wurde der "Goldene Zaunpfahl" von Domscheid-Berg sowie den Autoren des Buches "Die Rosa-Hellblaufalle", Almut Schnerring und Sascha Verlan.