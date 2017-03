Fragt man die in der Regel sehr selbstbewussten Berliner, mit welchen Metropolen ihre Stadt in einer Liga spielt, lautet die Antwort selbstverständlich: London, Paris, Rom. Stellt man die gleiche Frage bei der EU-Kommission in Brüssel, heißt es dagegen trocken: Lissabon, Koblenz, Gießen.

So jedenfalls steht es im aktuellen Atlas der Regionalen Wettbewerbsfähigkeit, den die EU alle drei Jahre veröffentlicht. Eine Detailstudie, in der die Europäische Union in 263 Regionen unterteilt wird. Um diese dann anhand von über 70 Indikatoren und auf Basis einer Vielzahl von Statistiken zu vergleichen und herauszufinden, wer dem EU-weiten und auch dem internationalen Wettbewerb am besten gewachsen ist. Pro-Kopf-Einkommen oder Bruttosozialprodukt sind dabei gar nicht allein ausschlaggebend. Wichtig sind beispielsweise auch Bildung, Gesundheit, Infrastruktur und Innovation. Oder wie es die Forscher zusammenfassen: Wettbewerbsfähig ist eine Region dann, wenn sie ein "attraktives und nachhaltiges Umfeld für Unternehmen und Einwohner" bietet.