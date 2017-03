Viele Deutsche sind verrückt nach Computerspielen – aber die Produktion hierzulande hält sich in Grenzen. Unter anderem der Bund fördert deshalb deutsche Produktionen. Eine Jury hat jetzt die besten Spiele Made in Germany nominiert. Darunter sind viele Berliner.

Eine Pyramide rennt durch eine rostige, von Metallen dominierte 2D-Welt und kämpft gegen haarige Monster. Außerdem findet man einen Drachen und versucht durch Kämpfe und durch das Lösen von Rätseln, diesen zu befreien. Diese Szenarien stammen aus der Welt der Computerspiele, und zwar Made in Germany. Beim Deutschen Computerspielpreis 2017 (DCP) in Berlin kürt eine Jury die besten.

Bekannt sind sonst Video- und Computerspielemarken aus dem Ausland wie Nintendo, Sony oder Electronic Arts – Große Computerspiele-Produzenten gibt es vor allem in Ländern wie den USA und Südkorea. Aber eben auch Berliner Firmen wie Black Pants Studio, Thoughtfish oder Spaces of Play können was.

Diese Berliner und andere deutsche Firmen mit ihren Spielen hat eine Jury für den Preis nominiert. Berliner Firmen sind zum Beispiel in den Kategorien "Bestes deutsches Spiel", "Bestes Nachwuchskonzept", "Beste Innovation", "Bestes Mobiles Spiel" und in anderen Kategorien nominiert.