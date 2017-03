Nach Bekanntwerden der Schließungspläne - Senvion-Mitarbeiter in Trampe wollen Protest organisieren

14.03.17 | 19:58 Uhr

Die Ankündigung kam überraschend: Der Windkraftanlagenhersteller Senvion streicht in Deutschland hunderte Stellen - auch in Brandenburg. Im Werk in Trampe wollen die Mitarbeiter am Mittwoch beraten, was sie gegen die Schließung unternehmen können.

Nach dem überraschend verkündeten Aus für das Werk des Windkraftanlagenherstellers Senvion in Trampe (Kreis Barnim) treffen sich Mitarbeiter am Mittwochvormittag zu einer Betriebsversammlung. Sie wollen beraten, wie sie gegen die Schließungs-Pläne protestieren können. Auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) will teilnehmen.



Konkrete Hilfsaktionen könne er noch nicht benennen, sagte Gerber. Dafür sei die Zeit noch zu früh. Er sicherte den 120 Tramper Beschäftigten sowie den möglicherweise ebenfalls betroffenen 80 Mitarbeitern einer Senvion-Servicetochter in Eberswalde aber seine Unterstützung zu.

Zurückbleiben soll eine leere Werkshalle

Für das Tramper Senvion-Werk gibt es nach Angaben der IG Metall keinen Alternativ-Plan. Die 120 Mitarbeiter sollen entlassen, der Maschinenpark weggebracht werden, sagte der Chef der IG Metall in Ostbrandenburg, Peter Ernsdorf, am Dienstag. Zurückbleiben soll eine leere Werkshalle. Das habe die Unternehmensleitung den Beschäftigten am Montag so mitgeteilt.



Die Belegschaft und der Betriebsrat seien vor vollendete Tatsachen gestellt worden. "Entsprechend gereizt ist jetzt die Stimmung", unterstrich Ernsdorf. Über einen möglichen Verkauf des Werks sei nicht gesprochen worden. Ähnlich düster sehe es für die 80 Beschäftigten der Eberswalder Servicefirma aus. Senvion will den Service-Bereich neu organisieren. In Verhandlungen müssten jetzt die Themen Sozialplan sowie Transfergesellschaft vordringlich behandelt werden, verlangte Ernsdorf.



Unternehmen spricht von Wettbewerbsdruck

Am Montag hatte das Unternehmen überraschend mitgeteilt, rund 730 Stellen in Deutschland streichen zu wollen. Bislang beschäftigte der Konzern rund 4.000 Mitarbeiter, davon rund 780 in Deutschland. Von den Schließungsplänen sind auch Husum (Schleswig-Holstein) und Bremerhaven betroffen. Die Konzernholding begründete die Einschnitte mit einem stärker werdenden Wettbewerbs- und Preisdruck. Außerdem habe sich der deutsche Markt fast halbiert. Deshalb sollen Teile der Produktion verlagert und Standorte in Deutschland aufgegeben werden.