Betriebsversammlung vor Werk im Barnim - Senvion-Mitarbeiter wollen um ihre Jobs hart kämpfen

15.03.17 | 13:53 Uhr

Volle Auftragsbücher für 2017, erste Anfragen für 2018: Der Betriebsrat von Senvion in Trampe nennt es eine "riesengroße Schweinerei", dass das Werk geschlossen werden soll. Am Mittwoch protestierten dort etwa 200 Mitarbeiter.

Auf einer Betriebsversammlung vor dem Windkraftanlagen-Werk von Senvion in Trampe (Barnim) haben am Mittwoch mehr als 200 Menschen gegen die Schließungspläne der Unternehmensleitung demonstriert. "Wir haben bis Ende 2017 volle Auftragsbücher. Für 2018 sind erste Anfragen da. Von Insolvenz kann also nicht die Rede sein", erklärte der Tramper Betriebsratschef Thomas Rex am Mittwoch. "Dennoch wollen sie uns vor die Tür setzen", erklärte er. Es sei eine "riesengroße Schweinerei", dass Windenergie-Unternehmen sich in Deutschland aus der Verantwortung zurückzögen und nur im Ausland investierten. "Das werden wir uns nicht gefallen lassen", unterstrich der stellvertretende Konzern-Betriebsratschef Alan-Thomas Bruce. Er kündigte einen "harten Kampf" um jeden Arbeitsplatz an. "Die wollen sparen, kommen zur Schließungsverkündung aber per Hubschrauber, lassen sich die 500 Meter vom Landplatz per Taxi zum Tramper Werk fahren. Das nenne ich den ersten Faustschlag in Sachen Beschäftigten-Wertschätung", sagte Bruce bitter. "Die feinen Herren wollen die Produktion nach Polen und Portugal verlagern, damit noch mehr Rendite für den Senvion-Besitzer Centerbridge herausspringt", so Bruce, der auch als Betriebsratsvorsitzender der Rotor-Fertigung in Bremerhaven fungiert. Dieses Werk ist ebenfalls von Schließung bedroht.



Centerbridge, ein amerikanischer Investmentfonds, hatte vor zwei Jahren den deutschen Windkraftanlagenhersteller vom indischen Windenergiekonzern Sulzon übernommen.

Wirtschaftsminister kann "nichts versprechen"

Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) sicherte den 120

Tramper Beschäftigten und den 80 Mitarbeitern der Senvion-Servicegesellschaft in Eberswalde seine Unterstützung zu. "Kämpfen lohnt sich!" Das habe er im Ringen um das Bahnwerk Eberswalde gesehen. Vor zweieinhalb Jahren wollte die Deutsche Bahn den Stecker ziehen. Unter großen Kraftanstrengungen konnte ein Verkauf an einen privaten Investor organisiert und so der Standort doch gesichert werden.



"Anders als bei der Bahn ist Senvion aber kein Staatsunternehmen", betonte der Minister. Daher könne er nichts versprechen. Es sei aber sein Ziel, dass entweder eine neuer Investor gefunden werde, oder dass die Beschäftigten anderswo unterkommen. Konkretes konnte er den Beschäftigten nicht mitteilen. Man werde sich das Werk und die Qualifizierung der Mitarbeiter genau ansehen.

Unternehmen beklagt Preisdruck und Markteinbruch

Am Montag hatte Senvion in Hamburg überraschend mitgeteilt, rund 730 Stellen in Deutschland streichen zu wollen. Von den Schließungsplänen sind auch Husum (Schleswig-Holstein) und Bremerhaven betroffen. Im Senvion-Werk in Trampe sollen nach Angaben der IG Metall alle 120 Mitarbeiter entlassen und der Maschinenpark abtransportiert werden. Zurückbleiben solle eine leere Werkshalle, sagte der Chef der IG Metall in Ostbrandenburg, Peter Ernsdorf, am Dienstag. Das habe die Unternehmensleitung den Beschäftigten am Montag so mitgeteilt. Einen Alternativ-Plan gebe es nicht. Über einen Verkauf des Werks sei nicht gesprochen worden. Jetzt müsse vordringlich über einen Sozialplan und eine Transfergesellschaft verhandelt werden. Inzwischen wurde bekannt, dass sich unter anderem Gewerkschafter, Betriebsräte und Vertreter von Landesregierungen am 27. März in Hamburg an einen Tisch setzen wollen, um die Folgen der

Schließungspläne für die insgesamt betroffenen 730 Beschäftigten abzumildern Die Konzernholding begründete die Einschnitte mit einem stärker werdenden Wettbewerbs- und Preisdruck. Außerdem habe sich der deutsche Markt fast halbiert. Deshalb sollen Teile der Produktion verlagert und Standorte in Deutschland aufgegeben werden.