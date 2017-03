Das Sport- und Erholungszentrum SEZ war zu DDR-Zeiten eine der ganz großen Attraktionen in Berlin: mit Wellenbad, Eis- und Skaterbahn. Seit der Wende rottet der Bau vor sich hin. Die Stadt würde ihn inzwischen gerne abreißen - doch noch ist Leben in der Bude. Von Susanne Bruha

Die ehemalige Glasfassade des Sport-und Erholungszentrums (SEZ) in Berlin-Friedrichshain ist mit Holzplatten verrammelt - voller Graffiti und mehrfach überklebter Werbeplakate. Auf einem verblassten Banner steht jedoch: "Für Sie geöffnet". Und tatsächlich: Es tut sich noch etwas in dem maroden Bau, den der Berliner Senat am liebsten abreißen lassen würde.

An der Empfangstheke steht Henry Trautmann. Er ist 51 Jahre alt. Seine gelockten Haare hat er zum Zopf gebunden. Vor zehn Jahren kam Trautmann aus der Nähe von Leipzig zum Fliesenlegen ins SEZ. Inzwischen macht er hier nach eigener Aussage alles, "vom Garten bis zur Instandhaltung der Bowlingbahn. Wir sind alle sehr flexibel einsetzbar und hier drinnen muss ständig irgendwas gemacht werden", sagt Trautmann. Zu DDR-Zeiten arbeiteten 1.000 Mitarbeiter im SEZ - heute sind es noch neun. Sie halten den Sportbetrieb am Laufen - auf einem schmalen Grat zwischen Service und Urban Exploration.

Bereits in den ersten fünf Jahren seines Bestehens zieht das Zentrum insgesamt 16 Millionen Besucher an. Spaß und Erholung versprechen die Saunalandschaft...

Zu dem Zeitpunkt seiner Eröffnung im Jahr 1981 ist das Sport- und Erholungszentrum (SEZ) an der Landsberger Allee in Berlin-Friedrichshain in seiner Vielseitigkeit weltweit einzigartig.

"Das hier ist unser Sportbereich", sagt Haustechniker Trautmann und schreitet voran in Richtung der ehemaligen Schwimmhalle. "Nicht wundern, es geht erst um 16 Uhr los. Darum sieht es ein bisschen verlassen aus." In den ehemaligen tiefen Becken kann man heute Fuß, Hand- oder Basketball spielen. Dafür wurde ein Sportboden eingezogen.

Das Orange-blau der Außenfassade bestimmt auch innen die Farbgebung. Dunkle Holzlaubengänge führen in Richtung Sauna. Gegen Vandalismus wurden vor vier Jahren Holzplatten von außen an der Glasfassade angebracht. Tageslicht dringt seither nur noch schwach durch die freien Scheiben, die Lampen leuchten abgedimmt. Radiomusik beschallt die Räume. Es ist kühl.

Mit diesem Wasser in den Becken sah der private Investor die Auflagen aus dem Kaufvertrag als erfüllt an. 2003 hatte das Land Berlin das SEZ an den Leipziger Investor Rainer Löhnitz verkauft - für einen symbolischen Euro - allerdings unter der Prämisse, dass Löhnitz binnen fünf Jahren ein "familienfreundliches Spaßbad" eröffnen würde. Das geschah nie, Unschärfen im Vertrag gaben Löhnitz Recht. Darin war von einem "Hallenbad" die Rede - doch darunter fällt jeder Hotelpool. Löhnitz stellte dann Bauanträge für ein Hostel und für Studentenwohnungen. Der Bezirk wies alles ab. Die Beziehung zwischen Senat und Besitzer ist gestört.

Nur der Sportbetrieb geht trotzig weiter. Zwischen welkenden Palmen und der verstaubten ehemaligen Wellenbad-Zentrale mit der Kommandotaste "Welle aus", spielen die Arbeitskollegen Oli und Alex seit fast zehn Jahren einmal wöchentlich Tischtennis. Danach geht es in die Sauna. Das SEZ sei ein Insider-Tipp, sagen die beiden. "Von außen wirkt es schäbig, deswegen verirrt sich auch niemand her. Aber wenn man reinkommt, ist das Ambiente zum Spielen schön."

Gegen Abend sind die Fußball- und Basketballfelder voll belegt. Die Toiletten, Duschen und Umkleidekabinen wirken einladend. Belag und Beleuchtung in der Badmintonhalle lassen jedoch zu wünschen übrig. Investor Löhnitz hat zwar dreizehn Jahre lang ins SEZ investiert, allerdings in homöopathischen Dosen. Doch das Preis-Leistungsverhältnis stimmt: Das Tagesticket kostet dreizehn Euro; das große Bier an der Bowlingbahn 3,50 Euro.

Durch den Saunabereich gelangt man zum Außenpool, der als Tauchbecken dient. Besitzer Löhnitz hat hier eine Außensauna, einen Ruheraum mit Kamin und eine Bar gebaut. Grünpflanzen säumen die Wege, Leuchtsäulen spenden am Abend gediegenes Licht - etwaige Mängel werden unter dem Berliner Nachthimmel unsichtbar.

Um 22 Uhr betritt Saunameister Martin die 90 Grad-Sauna für den letzten Aufguss des Tages. Der 39-Jährige ist mit dem SEZ groß geworden, er war schon 1981 zur Eröffnung dabei und stand mit seiner Mutter stundenlang in der Schlange. Heute genießt er die Ruhe. "So ist es hier schon ganz gemütlich, die Leute sind happy", sagt Martin. "Wenn hier jetzt so ein perfekter Laden, wie das 'Vabali', draus geworden wäre, dann käme der Kiez hier wahrscheinlich nicht her. Dann würden vielleicht eher die Besserverdiener kommen."