Da die Vogelgrippefälle rückläufig sind, wird in Brandenburg die generelle Stallpflicht aufgehoben. Sie gilt nur noch in einigen Risikogebieten. Vor allem die Bio- und Freilandeier-Branche atmet auf. Denn deren Verluste waren zuletzt immens.

Vier Monate nach Ausbruch der Vogelgrippe hat Brandenburg die generelle Stallpflicht für Geflügel wieder aufgehoben. Nur in Risikogebieten bliebt sie vorerst noch erhalten. Das teilte das Brandenburger Verbraucherschutzministerium am Dienstag mit. Bei Wildvögeln gebe es weniger Virusnachweise und auch bei Hausgeflügel habe sich die Situation stabilisiert, heißt es demnach. Die "zunehmende Beruhigung der Seuchenlage" ermögliche eine "schrittweise Lockerung der Stallpflicht", heißt es in der Pressemitteilung.

Die Aufstallung von Geflügel werde nun bis zum Ende des Seuchengeschehens nach bestimmten Risikokriterien von den Landkreisen festgelegt. Zu Risikogebieten zählen weiterhin Feuchtgebiete sowie Wildvogeleinstandsgebiete. Auch in nach der Geflügelpestordnung eingerichteten Restriktionszonen und im Fall von neuen Vogelgrippefällen bei Wildvögeln gilt weiter eine Stallpflicht.