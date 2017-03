Earth Spirit immer noch Böörlin Mittwoch, 01.03.2017 | 07:20 Uhr

Jahaaaaaa..... Kapitalismus ist schon was Feines...... wen interessieren da noch Einzelschicksale ?? Willkommen in der Realität ! Aber hey - es wollen doch alle so... dieses System ist von den Meisten gewollt - so what ?