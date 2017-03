Passagiere sollten sich vorab über den Status des gebuchten Fluges informieren. Informationen über gestrichene Flüge finden sich auf den Webseiten der Airlines.

Generell gilt: Wenn der gebuchte Flug ausfällt oder sich um mehr als fünf Stunden verspätet, können sich Passagiere den Ticketpreis erstatten lassen oder sie können verlangen, auf einem anderen Weg an Ziel gebracht zu werden.

Es gibt auch die Möglichkeit, neben der Umbuchung auf einen späteren Flug oder eine andere Flugroute auch die Beförderung per Bahn in Anspruch zu nehmen. Das gilt besonders für Verbindungen innerhalb Deutschlands. In jedem Fall müssen sich betroffene Passagiere mit der Fluggesellschaft in Verbindung setzen, die den Flug durchführen sollte.