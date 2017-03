Ein Instrument der australischen Aborigines lernen, im Porsche über den Lausitzring rasen oder thüringische Butterbrote für die sozialen Medien inszenieren: Am Wochenende öffnet die Reisemesse ITB in Berlin für jedermann. Unsere 5 Tipps für den Trip. Von Annette Bräunlein

Das Kunststück ist: Die Lippen müssen locker flattern und trotzdem gestrafft sein. Dann hat man eine Chance, dem Digderidoo einen Ton zu entlocken, erklärt Marc Miethe. Probieren können ITB-Besucher das am Australien-Stand. Dort gibt der Berliner Didgeridoo-Musiker und –Lehrer Workshops zu dem Holzblasinstrument der australischen Aborigines. Er wird Grundlagen erklären und die Teilnehmer können sich dann auf dem Instrument ausprobieren – in einem Art Crashkurs. "Anfänger-Workshops dauern normalerweise zwei Tage." Aber Töne könne man dem Instrument relativ schnell entlocken.

Mit einem Porsche ein paar Runden auf dem Lausitzring drehen? Das können Erwachsene und Kinder am Stand einer Autovermietung. Der Porsche ist echt, der Lausitzring erscheint "nur" auf dem Bildschirm des Fahrsimulators. "Das Lenkrad nicht zu stark herumreißen!", warnt die Mitarbeiterin, die den Fahrsimulator betreut, eine Amateur-Rennfahrerin. Doch da ist es schon passiert: Der Porsche ist in die Leitplanke gekracht. Zum Glück nur virtuell.

"Ziel ist, dass der Schaum genau hier aufhört", sagt Jessica Stout, und zeigt auf die waagerechte Linie im Stern des Brauereilogos. Sie bringt den Besuchern bei, wie sie das Bier professionell ins Glas bekommen – und zwar so, dass die Schaumkrone weder zu dick noch zu dünn ist. Ob milimetergenau oder nicht - danach darf man das, was man verzapft hat, austrinken. Na dann: Proost!

Das ein oder andere selbst Gezapfte wird auch in den sozialen Medien landen. Doch um den Food-Porn richtig anzurichten, sollte man vorher am Stand von Thüringen vorbeischauen. Dort wird "Die Inszenierung des Butterbrotes" für Social Media gelehrt. Die Zutaten: drei Brotsorten, dreimal Butter und Thüringer Porzellan.

Das Land widmet sich in diesem Jahr auf der ITB der Tischkultur. Beim Contest "Minimalistisches Food Design" geht es dann darum, wer das Butterbrot am besten in Szene setzt und fotografiert.

Nach einem langen Messetag sehnt sich so mancher vielleicht nach ein wenig Wellness. Dann ist man etwa am Stand der Malediven gut aufgehoben.

Dort gibt es Massagen - als Vorgeschmack auf das, was man in den Ressorts des Inselstaats im Indischen Ozean geboten bekommt. Und als Möglichkeit, schon mal vom nächsten Urlaub zu träumen - sei es auf einer Südseeinsel, in Australien oder in der Lausitz.



Halle 5.2a / Stand 107