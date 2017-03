Twitter hat sein Büro in Berlin geschlossen. Das berichtet das Magazin "Business Insider" und beruft sich auf einen offiziellen Sprecher des Sozialen Netzwerkes. Ein Sprecher bestätigte den Bericht am Freitagnachmittag der Nachrichtenagentur dpa. "Twitter fokussiert seine Aktivitäten in Hamburg".



Demnach ist das Büro in der Hauptstadt bereits Ende vergangenen Jahres geschlossen worden. Thomas de Buhr sei jedoch weiterhin Chef von Twitter Deutschland. Twitter hatte seinen Sitz in Berlin in dem Start up-Campus "Factory".

Bei dem Abschied aus Berlin verloren auch Mitarbeiter ihre Jobs. Twitter macht keine Angaben zur Mitarbeiterzahl in Deutschland. In Berlin angesiedelte Aufgaben wie Medienpartnerschaften werden von anderen Standorten wie Dublin und San Francisco aus weitergeführt.