Urabstimmung beim Bodenpersonal endet - Entscheidung über Streik in Tegel und Schönefeld

03.03.17 | 06:08 Uhr

Ohne das Bodenpersonal geht nichts an Flughäfen: Check-in, Gepäckverladung, Einweisung von Flugzeugen. Im Tarifstreit könnte es jetzt an den Flughäfen Tegel und Schönefeld zum unbefristeten Streik kommen. Am Freitag wird das Ergebnis der Urabstimmung verkündet.

Am Freitag wird klar, ob das Bodenpersonal an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld demnächst streiken wird. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will am Vormittag gegen 11.30 Uhr über das Ergebnis der Urabstimmung informieren. Seit Dienstag waren die Mitarbeiter zur Urabstimmung aufgerufen. Wenn 75 Prozent bis Freitag mit Ja stimmen, ist ein unbefristeter Arbeitskampf möglich. Hintergrund ist der Tarifstreit für die rund 2.000 Beschäftigten, die unter anderem für den Check-in oder das Einwinken der Flugzeuge verantwortlich sind.

Letzter Streik legte fast kompletten Flugverkehr lahm

Zuletzt sind bei einem Warnstreik des Bodenpersonals Mitte Februar in Berlin über 200 Flüge gestrichen worden. Weitere Flüge sind zu den Flughäfen Bremen, Leipzig und Dresden umgeleitet worden. Dorthin wurden die betroffenen Passagiere per Bus gebracht. Wegen des Streiks mussten zudem 87 Menschen im Terminal des Flughafens Tegel übernachten. Dabei hatten allein in Tegel rund 500 Mitarbeiter die Arbeit niedergelegt. Die hohe Beteiligung an dem Warnstreik lässt darauf schließen, dass auch bei der Urabstimmung die Zeichen auf Arbeitskampf stehen. Die Tarifkommission der Gewerkschaft Verdi wird sich am kommenden Dienstag mit dem Ergebnis der Urabstimmung befassen. Sollte es bis dahin keine Annäherung zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern geben, könnte es ab Mittwoch zum Streik kommen.

Verdi: "Der letzte Tarifvertrag stammt aus dem Jahr 2013"

Ein Streik könnte möglicherweise auch die Tourismusmesse ITB treffen, die am kommenden Mittwoch in Berlin beginnt. Etwa 10.000 Aussteller und rund 180.000 Besucher werden dazu erwartet. Dem Forum der Bodenverkehrsdienstleister Berlin-Brandenburg und der Gewerkschaft war es in fünf Runden nicht gelungen, einen Kompromiss zu finden. Verdi fordert von den Arbeitgebern eine Gehaltserhöhung von einem Euro pro Stunde für die Mitarbeiter bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie bessere Aufstiegsmöglichkeiten. Die Arbeitgeber boten zuletzt die schrittweise Erhöhung der Löhne in allen Entgeltgruppen an - jedoch bei einer Laufzeit von vier Jahren. "Der letzte gültige Tarifvertrag stammt aus dem Jahr 2013, jetzt haben wir 2017", sagte Verdi-Verhandlungsführer Enrico Rümker. Derzeit erhält ein Beschäftigter des Bodenpersonals der Gewerkschaft zufolge etwa elf Euro in der Stunde.