Wer von Tegel oder Schönefeld verreisen will, kann vorerst entspannter planen: Das Bodenpersonal und die Berliner Flughäfen haben sich in der Nacht zu Dienstag auf einen neuen Vertrag geeinigt.

Im Tarifstreit beim Bodenpersonal an den Flughäfen Berlin-Tegel und Schönefeld gibt es eine Einigung. Wie die Gewerkschaft Verdi am Dienstagmorgen mitteilte, hat sie sich in der Nacht mit den Arbeitgebern auf einen neuen Vertrag verständigt. Er hat laut Verdi eine Laufzeit von drei Jahren. Die Stundenlöhne sollen demnach bis 2019 in vier Schritten steigen, in einigen Vergütungsgruppen um bis zu 1,90 Euro.

Die Tarifpartner hatten unter Leitung des ehemaligen Berliner Innensenators Ehrhart Körting (SPD) 17 Stunden verhandelt. Der Sprecher des Verdi-Landesverbandes, Andreas Splanemann, sagte dem rbb, es sei ein Ergebnis erzielt worden, mit dem beide Seiten gut leben könnten. Vor allem sei es der Gewerkschaft gelungen, den Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, etwas mehr Geld zukommen zu lassen. "Unser wichtiges Ziel war es, dort für mehr Lohngerechtigkeit zu sorgen und die Stundenlöhne zu erhöhen - das ist gelungen", sagte Splanemann weiter.

Mehr als 2.000 Angestellte der fünf Firmen, die Bodenverkehrsdienste anbieten, profitieren nach Gewerkschaftsangaben von der Einigung.