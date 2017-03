Gewerkschaft schlägt Körting vor - Verdi lehnt Schlichtung im Tarifkonflikt an Berliner Flughäfen ab

Seit Mittwoch wird in Tegel und Schönefeld wieder geflogen, für ein paar Tage wenigstens. Doch es gibt Anzeichen, dass sich der Tarifkonflikt um das Bodenpersonal an den Flughäfen wieder verschärft: Am Abend erklärte Verdi, das von den Arbeitgebern vorgeschlagene Schlichtungsverfahren abzulehnen - dieses sei nur eine Finte.

Im Tarifkonflikt um das Bodenpersonal an den Berliner Flughäfen lehnt Verdi ein Schlichtungsverfahren ab. Stattdessen sprach sich die Gewerkschaft für sofortige Gespräche "unter Hinzuziehung eines Vermittlers" aus, teilte die Gewerkschaft am Mittwochabend mit. Für diese Aufgabe schlug sie den ehemaligen Berliner SPD-Innensenator und Anwalt Ehrhart Körting vor. Die von den Arbeitgebern vorgeschlagene Schlichtung nannte ein Verdi-Sprecher eine Finte, mit der die Gegenseite weitere Streiks verhindern wolle. Es gibt einen rechtlichen Unterschied zwischen bloßen Gesprächen und einer Schlichtung: Während letzterer herrscht Friedenspflicht, Streiks sind in dieser Zeit verboten. Diese Möglichkeit, auch zu spontanen Arbeitsniederlegungen, will sich Verdi aber offenhalten. Die Tarifkommission der Gewerkschaft habe deshalb ein Schlichtungsverfahren abgelehnt, für das es in diesem Fall auch kein Regelwerk gebe, hieß es von Verdi.



"Wir werden nicht alle Waffen aus der Hand geben"

"Wir sehen die Schlichtung als einzige Lösung, für beide Seiten eine vertretbare Lösung zu finden", hatte Tim Alexandrin von Forum der Bodenverkehrsdienstleister im Gespräch mit rbb|24 den Vorschlag der Arbeitgeber begründet. Verdi sah diesen Vorschlag bereits vor der Entscheidung am Mittwochabend skeptisch. "Wenn es nur darum geht, Zeit zu gewinnen und die Streikaktivitäten damit abzuwürgen, wird es schwierig", sagte der Verdi-Streikleiter Enrico Rümker am Dienstag im rbb. Das schriftliche Schlichtungsangebot der Arbeitgeber habe die Bedingung, dass es keine weiteren Streiks gebe, auch eine Verbindlichkeit und eine Zeitschiene fehle, berichtete Verdi-Sprecher Andreas Splanemann auf Anfrage von rbb|24. "Wir werden nicht alle Waffen aus der Hand geben, ohne etwas konkretes dafür zu bekommen. Vermittelnden Gesprächen werden wir uns natürlich nicht verweigern", sagte Splanemann.

Flugverkehr funktionierte am Mittwoch wieder

Am Mittwochmorgen hatte das Bodenpersonal die Arbeit an den Berliner Flughäfen nach zwei Tagen Streik wieder aufgenommen. Der Betrieb sei schnell und reibungslos angelaufen, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft am Mittwoch dem rbb. Nur vereinzelt habe es Verspätungen gegeben.



In Schönefeld fielen seit dem Morgen keine Flüge mehr wegen des Streiks aus. In Tegel waren zwischen sechs Uhr und 7:35 Uhr noch sieben Starts gestrichen, danach funktionierte der Flugverkehr wie gewohnt. Zu Beginn bildeten sich Warteschlangen an Check-in-Schaltern und auf dem Flughafen-Vorplatz, auf dem zahlreiche Reisebusse stehen. Bis einschließlich des Wochenendes soll es nun vorerst keine Streiks an den beiden Flughäfen geben. "Wir haben uns zu dieser Streikpause entschlossen, um den Arbeitgebern eine weitere Nachdenkpause zu gewähren", hieß es von der Gewerkschaft Verdi. Nur mit einem verbesserten Angebot durch die Arbeitgeber könne der verschärfte Konflikt beigelegt werden.

Arbeitgeber: "Angebot setzt bereits sehr hoch oben an"

Bei dem Tarifkonflikt geht es um das Bodenpersonal, das zum Beispiel für den Check-In oder die Gepäckverladung an den Berliner Flughäfen zuständig ist. Verdi fordert innerhalb eines Jahres einen Euro mehr pro Stunde für die rund 2.000 Beschäftigten. Das Bodenpersonal bekommt derzeit etwa elf Euro pro Stunde. Zudem arbeiten viele Beschäftigte nur in Teilzeit und seien auf Zweitjobs angewiesen, um sich über Wasser zu halten. Die Arbeitgeber boten zuletzt die schrittweise Erhöhung der Löhne um acht Prozent in drei Jahren an. Das Angebot setze bereits sehr hoch oben an. Die Gewerkschaften wiederum verweisen darauf, dass die Airlines die fünf Bodenverkehrsdienstleister gegeneinander ausspielen. Sie seien gefordert, den Unternehmen höhere Preise zu zahlen, dann wäre auch mehr Luft für Gehaltssteigerungen des Bodenpersonals.