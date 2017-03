Mit dem Ausstand sollte Druck in den Tarifverhandlungen für die Stahlindustrie ausgeübt werden. Auch solle mit der Aktion ein Signal an die Verhandelnden in Nordrhein-Westfalen gehen, sagte der IG-Metall-Sprecher von Ost-Brandenburg, Peter Ernsdorf, dem rbb.

An einem rund zweistündigen Warnstreik der IG Metall im Stahlwerk von ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt haben sich am Donnerstagmorgen mehrere hundert Menschen beteiligt. Genaue Zahlen nannte die Gewerkschaft noch nicht. Etwa 700 Streikende waren erwartet worden.

Die Tarifverhandlungen für die Metallindustrie in NRW werden am Donnerstagabend in Düsseldorf in dritter Runde fortgesetzt. Metall-Tarifabschlüsse in diesem Bundesland gelten oft als wegweisend für die anderen Länder. Für die ostdeutschen Betriebe gehen die Verhandlungen am Dienstag in Berlin weiter.

ArcelorMittal ist der weltgrößte Stahlproduzent. Das Werk in Eisenhüttenstadt gehört seit gut zehn Jahren zum Konzern. Im einstigen Eisenhüttenkombinat Ost arbeiteten zu DDR-Zeiten bis zu 12.000 Beschäftigte. Inzwischen sind es rund 2700.