Mit nächtlichen Wolfswachen in ganz Brandenburg wollen Bauern, Jäger und Bürger gemeinsam auf die Gefahren für die Tiere in ihrer Obhut aufmerksam machen. Am 31. März planen Landesbauernverband und Bauernbund zehn Veranstaltungen, wie am Mittwoch das Forum Natur Brandenburg mitteilte, in dem die Verbände Mitglied sind. Ziel sei es, Solidarität mit betroffenen Weidetierhaltern zu zeigen.