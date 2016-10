Von 1984 bis zum April 2015 schrieb die Europäische Gemeinschaft, später die EU den Bauern vor, wie viel Milch sie produzieren dürfen. Die Quote war eine Reaktion auf die steigende Agrarproduktion seit den 70er Jahren, auf Butterberge und Milchseen. Wer mehr Milch produzierte als vereinbart, musste eine Sonderabgabe zahlen. Die Quote wurde im vergangenen Frühjahr abgeschafft, weil es ihr nicht gelang, die Preise dauerhaft zu stabilisieren. Seit dem Wegfall der Quote kommt es in der europäischen Milchwirtschaft zu starker Überproduktion.