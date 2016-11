Herr Seibert, seit 2005 ist die Zahl der Pendler in Berlin um gut 40 Prozent gestiegen. Das sind 130.000 zusätzliche Menschen, die in den Zügen, Straßen und Flugzeugen unterwegs sind. Wie ist dieser Pendlerboom zu erklären?

Das hat sicherlich mit den Jobs zu tun, die es in der Stadt gibt. Der ganze Politik- und Medienbetrieb verlagert sich immer mehr in die Hauptstadt. Viele Leute, die zuvor in München oder Hamburg gearbeitet haben, fahren heute zur Arbeit nach Berlin, weil viele Unternehmen und Organisationen jetzt hier Büros haben. Zudem bieten Leipzig und Hamburg sich für die Pendelei an, weil es da gute Zug- und Autobahnanbindungen gibt. Bei den Münchnern werden eher die regelmäßigen Flugverbindungen eine Rolle spielen – wobei da die meisten wohl eher nur am Wochenende pendeln dürften.

Blicken wir auf Brandenburg, das Bundesland mit der höchsten Auspendler-Quote. Fast jeder dritte Beschäftigte pendelt in ein anderes Bundesland zur Arbeit. Was für eine Rolle spielen dabei Berliner, die mit ihren Familien in den Speckgürtel oder noch weiter raus gezogen sind?

Eine große, denn viele Familienväter und -mütter, die aus Berlin rausziehen in den Speckgürtel, behalten ihre Jobs in Berlin und werden zu Pendlern. Die Wanderungszahlen sind in den vergangenen Jahren auch nochmal angestiegen. Wir hatten 2015 über 30.000 Umzüge von Berlin ins Umland, nicht nur in den Speckgürtel, sondern auch ins weitere Umland.

Liegt das auch daran, dass die Immobilienpreise in Berlin in den vergangenen Jahren so stark gestiegen sind wie in keiner anderen deutschen Stadt?

Das kann gut sein. Das Geld auf der Bank ist wegen der niedrigen Zinsen eigentlich nichts mehr wert, viele Leute investieren deshalb in Immobilien. Wenn Immobilien in Berlin aber immer unerschwinglicher werden, geht der Weg nach draußen. Wir sehen das auch daran, dass die Wanderungszahlen in Gegenden, die etwas berlinferner sind, noch stärker ansteigen. Viele Berliner ziehen tatsächlich noch etwas weiter raus nach Brandenburg.