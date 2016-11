Portrait Pendlerstadt Hennigsdorf - "Die S-Bahn ist die Lebensader der Stadt"

15.11.16 | 14:17 Uhr

Vor der Wende war Hennigsdorf ein bedeutender Industrie-Standort. Bürgermeister Andreas Schulz hat hart dafür gekämpft, dass das so bleibt - und die Stadt modernisiert. Mittlerweile ist Hennigsdorf beides: Pendler-Zielort und Pendler-Heimat. Doch nun sind viele Arbeitsplätze bedroht. Von Robin Avram

Hennigsdorf ist vielen S-Bahn-Kunden ein Begriff - zumindest dem Namen nach. Schließlich ist Hennigsdorf die Endhaltestelle der Linie S25. 1998 erkämpfte sich die Speckgürtel-Gemeinde nordwestlich von Berlin diesen Anschluss. Es war ein entscheidender Impuls für den Aufschwung der Stadt und den Anstieg der Pendlerzahlen.

Wer mit der S-Bahn über die Havelbrücke raus bis nach Hennigsdorf fährt, landet direkt im Zentrum der Stadt. Alles Wesentliche gruppiert sich hier um den Bahnhof herum - so auch das Rathaus, ein im Vergleich zu den Berliner Rathaus-Trutzburgen geradezu ultramodern wirkender ovaler Glasbau. Dort empfängt in seinem Büro - natürlich mit Blick auf den Bahnhof - der dienstälteste Bürgermeister Brandenburgs. Seit 1990 leitet Andreas Schulz (SPD) die Geschicke der Stadt, drei Mal wiedergewählt mit rund 70 Prozent der Stimmen. 2013 erhielt Schulz für sein langjähriges Engagement das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Zur Person Andreas Schulz (SPD), geboren 1966 in Hennigsdorf, ist mit den beiden großen Arbeitgebern der Stadt eng verbunden: Sein Vater war Betriebsrat im Hennigsdorfer Stahlwerk. Er selbst arbeitete vor der Wende drei Jahre lang in den damals volkseigenen Hennigsdorfer Lokomotivbau-Werken.

Herr Schulz, bezogen auf die Pendlerzahlen ist Hennigsdorf eine ziemlich untypische Speckgürtel-Gemeinde. Zwar pendeln rund 7.200 Hennigsdorfer raus aus der Stadt zur Arbeit – aber umgekehrt fahren auch rund 8.000 Menschen jeden Morgen nach Hennigsdorf, um hier zu arbeiten. Was macht Hennigsdorf zur Pendlerstadt? Hennigsdorf ist eine Pendlerstadt, weil wir hier seit jeher eine sehr hohe Arbeitsplatzdichte haben. 1910 siedelten sich die AEG-Fabriken hier an, die heute Schienen-Fahrzeuge produzieren, wenige Jahre später folgte das Stahlwerk. Mit Zügen und Stahl ist Hennigsdorf gewachsen und groß geworden. Und wir sind sehr froh, dass beide Unternehmen über die Wende hinaus erfolgreich hier tätig sind. Bombardier hat mehr als 2.500 Beschäftigte, das Riva-Stahlwerk 700 bis 800 Mitarbeiter. Darüber hinaus ist es uns gelungen, neue Branchen wie die Biotechnologie anzusiedeln, in der mittlerweile 750 Mitarbeiter in einer Vielzahl von Unternehmen beschäftigt sind.

2003 gönnte sich Hennigsdorf dieses neue Rathaus - direkt an der S-Bahn-Trasse.

Zu DDR-Zeiten beschäftigten das Stahlwerk und der Volkseigene Lokomotivbau-Betrieb zusammen noch bis zu 17.000 Menschen – mehr als fünfmal so viele wie heute. Jahrzehntelang strömten morgens zigtausende Arbeiter aus den Zügen am Hennigsdorfer Bahnhof und liefen zur Schicht. Dass das Stahlwerk die Wende überlebte, ist maßgeblich dem Vater des Bürgermeisters zu verdanken: Als die Zukunft auf der Kippe stand, organisierte Peter Schulz als Betriebsrats-Vorsitzender eine vierzehntägige Besetzung des Werkes. Mit diesem Druck im Rücken handelte er 90 Millionen Mark Unterstützung von der Treuhand aus - ein entscheidender Grund, dass der Riva-Konzern den Standort übernahm. Dadurch behielten von den einst 8.000 Stahlwerkern immerhin 1.050 ihre Arbeit.

Das heißt im Umkehrschluss natürlich auch: In den Nachwende-Jahren stürzten viele Hennigsdorfer in die Arbeitslosigkeit. Der damals junge Bürgermeister Andreas Schulz nahm sich zwei gewaltige Aufgaben vor: Die Stadt sollte einerseits attraktiver für Arbeitgeber werden - und anderseits neue Bewohner anziehen, um nicht zu verkümmern.



Der Hennigsdorfer Bahnhof - das Zentrum der Stadt.

Dass Hennigsdorf eine echte Pendlerstadt ist, merkt man der Bahnhofsgegend auch an - sie ist viel belebter als in anderen Städten. Was hat die Stadt dafür getan, dass das so ist? Wir haben zum einen den Vorteil, dass der Bahnhof wirklich im Herzen der Stadt ist, und zum zweiten haben wir nach langem Kampf 1998 die S-Bahnverbindung wiederbekommen. Das ist natürlich die Lebensader der Stadt in beide Richtungen - um die Hauptstadt zu nutzen, aber hauptsächlich auch, um zur Arbeit nach Hennigsdorf zu kommen. Seither haben wir viel dafür getan, das Bahnhofs-Umfeld sowohl für die Pendler als auch für die Hennigsdorfer so attraktiv wie möglich zu gestalten. In Hennigsdorf gruppiert sich fast alles Wesentliche um den modern gestalteten Bahnhof: Ein Shoppingcenter, Cafes, Restaurants, ein großes Parkhaus für Pendler liegen auf der einen Seite des Bahnhof, das Rathaus auf der anderen. Auch Bombardier, das Stahlwerk und das Biotechnologie-Zentrum sind fußläufig zu erreichen. Nur das Neubaugebiet Nieder-Neuendorf im Süden und das große Krankenhaus im Westen der Stadt liegen etwas weiter entfernt.



Viel los ist selbst am Mittag am Bahnhof von Hennigsdorf: Zahlreiche Menschen arbeiten hier im Schichtbetrieb.

Die meisten Hennigsdorfer, die nach Berlin einpendeln, wohnen im Stadtteil Nieder-Neuendorf. Steht dieser Stadtteil exemplarisch für das Aufblühen von Hennigsdorf - weg vom reinen Industrie-Standort hin zum Wohn-Standort? Nieder-Neuendorf steht exemplarisch dafür, weil es der einzige Bereich in der Stadt war, wo wir viel Fläche hatten, um Einfamilienhäuser und Geschoss-Wohnungen neu zu schaffen. Links von Hennigsdorf ist ja der Wald, rechts die Havel – da blieb nur dieser Stadtteil, der einst im Schatten der Mauer lag. Die rund 300 Bewohner dort wohnten wirklich hinterm Schlagbaum und blickten statt auf die Havel auf Beton und Wachtürme. Heute finden wir dort einen sehr attraktiven Wohnort am Wasser vor, mit rund 4.000 Bewohnern, direkt an der Grenze zu Spandau.

In Berlin sind die Immobilienpreise in die Höhe geschossen, viele junge Familien suchen deshalb im Speckgürtel und darüber hinaus nach Immobilien. Wird Hennigsdorf weiter wachsen?

Wir profitieren von dieser Entwicklung, aber auch in Hennigsdorf ist der Wohnungsmarkt angespannt. Die Nachfrage ist größer als das Angebot. Wir versuchen natürlich die noch zur Verfügung stehenden Wohnungspotentiale zu entwickeln, sie sind aber begrenzt.

In Hennigsdorf leben gegenwärtig 26.300 Menschen, das sind rund 1.000 mehr als nach der Wende. Viele Zuzügler wurden gelockt vom neuen Bahnhof inklusive S-Bahnanschluss und dem attraktiven neuen Stadtteil Nieder-Neuendorf. Dort gibt es sogar einen Yachthafen mit 120 Bootsanlegeplätzen. Für diese Investitionen hat der Bürgermeister hart gearbeitet. Sie wurden aber auch mit ermöglicht durch die vergleichsweise hohen Gewerbesteuer-Abgaben, die vor allem Bombardier und das Stahlwerk jahrelang an die Gemeinde abführten.

Im Bombardier-Werk, dem mit Abstand größten Arbeitgeber in Hennigsdorf, arbeiten über 2.500 Menschen.

Die positive Entwicklung der Pendlerstadt Hennigsdorf ist gegenwärtig massiv bedroht: Bombardier schreibt große Verluste und streicht in Hennigsdorf 270 Stellen, weitere Stellenstreichungen könnten folgen. Auch das Stahlwerk steht massiv unter Druck, im Frühjahr gab es sogar Kurzarbeit. Sind die goldenen Zeiten in Hennigsdorf bald vorbei? Ich weiß nicht, ob es in Hennigsdorf wirklich jemals richtig goldene Zeiten gegeben hat. Die Entwicklung von Unternehmen, insbesondere weltweit agierenden Konzernen, sind auch von Dingen abhängig, die man vor Ort in einer Kommune schwerlich beeinflussen kann. Der Bombardier-Konzern muss sich derzeit ein Stück weit wirtschaftlich neu aufstellen, um wieder erfolgreich zu sein. Unser Hauptziel ist dabei, dass der Produktionsstandort Hennigsdorf erhalten bleibt. Da stehen wir Seite an Seite mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft. Was das Stahlwerk betrifft, ist in der Tat die Frage, was Deutschland und die EU tut, um diese Wertschöpfung wirklich zu sichern. Da geht es um Energie-Zertifikate, aber auch die Frage, wie man sich vor Billig-Importen schützt. Die Folgen wollen wir uns alle nicht ausmalen, wenn in Deutschland kein Stahl mehr produziert wird, das beträfe ja nicht nur die Arbeitsplätze in Hennigsdorf. Wir müssen dafür kämpfen, dass es nicht so kommt.

Das "Rathenauviertel" in Hennigsdorf wurde 1910 von der AEG als Arbeiterwohnhaus-Siedlung angelegt. Sie steht unter Denkmalschutz.

Die wirtschaftliche Krise der beiden wichtigsten Unternehmen schlug sich auch im Haushalt der Stadt nieder: 2011, als sie Gewerbesteuer-Einnahmen noch hoch waren, beschloss die Stadt den Neubau eines sehr modernen, 21 Millionen Euro teuren Schwimmbades. Doch seit 2012 haben sich die Gewerbesteuer-Einnahmen halbiert, der Neubau des Schwimmbads liegt seither auf Eis. Schmerzt Sie das? Es schmerzt natürlich alles, was wir an Planungen nicht umsetzen können, aber man muss ja mit der realen Situation umgehen. Es stimmt, das wir erhebliche Einbrüche bei der Gewerbesteuer gehabt haben und ein bisschen kürzer treten mussten, aber ich denke, dass wir den Spagat hinbekommen, die Lebensbedingungen für Bürger, Vereine und Unternehmen gut zu gestalten und weiterhin die notwendigen Investitionen in die Infrastruktur nicht zu vernachlässigen. Wann es möglich ist, das Schwimmbad zu realisieren, wird die Zeit und der Kassenstand zeigen.

Die Firma Brahms ist das Herzstück des Biotechnologie-Zentrums der Stadt. Hennigsdorf hofft auf weiteres Wachstum in diesem Segment.